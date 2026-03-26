Com show gratuito na Redenção, Fresno apresenta nova turnê para o público gaúcho

Lucas Silveira (C), Gustavo Mantovani (D) e Thiago Guerra: o coração da Fresno. Giovanna Cianelli / Divulgação

Uma das bandas mais queridas do rock gaúcho contemporâneo, a Fresno, fará um showzaço gratuito no Parque da Redenção, apresentando em primeira mão seu novíssimo álbum.

Será no dia 16 de maio, um sábado, às 20h, como parte da programação da Semana S, realizada pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP na Capital.

Na noite anterior, como a coluna divulgou em primeira mão, Xande de Pilares abrirá os trabalhos no local, também sem cobrança de ingressos.

Com 27 anos de trajetória, os guris da Fresno vão mostrar ao público gaúcho Carta de Adeus, 11º trabalho em estúdio do grupo, depois da bem-sucedida turnê de Eu Nunca Fui Embora (2024). É uma celebração da capacidade humana de fazer arte.

Além das novidades, Lucas Silveira (guitarra e vocal), Gustavo Mantovani (guitarra) e Thiago Guerra (bateria) irão relembrar grandes sucessos da carreira, marcados pela nostalgia "emo" dos anos 2000.

Detalhe: em 2007, a turma fez um show histórico na Redenção, que significou muito para o trio. O retorno terá um significa especial e promete uma baita performance.

Semana S

Realizada simultaneamente em diferentes cidades brasileiras, a Semana S do Comércio reúne iniciativas nas áreas de cultura, lazer, educação, saúde e cidadania, com o objetivo de apresentar à comunidade parte das ações desenvolvidas pelo Sistema Comércio.

Em Porto Alegre, a programação principal ocorre nos dias 15 e 16 de maio e inclui atrações culturais, serviços gratuitos e atividades abertas à população.