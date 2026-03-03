"Fiquei muito feliz", diz escritor do RS que terá livro adaptado ao cinema por produtor de "Ainda Estou Aqui"

Samir Machado de Machado, escritor e tradutor. Paty Tessmann / Divulgação

Lançado em 2023 pela editora Todavia, O Crime do Bom Nazista, do porto-alegrense Samir Machado de Machado, ganhou mais um "prêmio". Depois de conquistar o badalado Jabuti, em 2024, e de ser traduzido para diferentes idiomas com grande sucesso internacional, o romance policial vai brilhar nas telonas.

Detalhe: a adaptação será assinada por Rodrigo Teixeira, produtor de Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025. Melhor, impossível.

"Em 2027, esse (livro) vira filme", anunciou Rodrigo, esta semana, no Instagram.

Samir conta que, em parte, já sabia que isso poderia ocorrer, porque os direitos para a adaptação ao cinema foram vendidos logo que o livro foi lançado. O anúncio, no entanto, foi uma surpresa.

— Entre vender os direitos e o filme começar a ser de fato produzido é um grande passo, então fiquei surpreso e muito feliz em saber que o projeto avançou. O livro tem sido bem recebido no Exterior, também. A edição inglesa saiu ano passado e já deve ganhar uma reedição em formato de bolso neste ano. Imagino que isso ajudou o projeto a evoluir — disse o autor, em conversa pelo WhatsApp.

Rodrigo é um nome reconhecido no setor audiovisual pela qualidade das adaptações literárias. Além do filmaço de Walter Salles (que foi uma versão de obra homônima de Marcelo Rubens Paiva), o produtor ajudou a levar aos cinemas livros como O cheiro do ralo (com Selton Mello), de Lourenço Mutarelli, e A vida invisível de Eurídice Gusmão (com Carol Duarte e Julia Stockler), de Martha Batalha.

Neste semestre, segundo o jornal O Globo, ele deve lançar a adaptação de Barba Ensopada de Sangue, outro best-seller gaúcho, escrito por Daniel Galera.

— O Rodrigo produziu alguns filmes internacionais também, como Me Chame pelo seu Nome, do Luca Guadagnino, e O Farol, do Robert Eggers. Eles trabalham com diretores muito bons — complementa Samir.

O crime do bom nazista é um daqueles livros que você começa a ler e não consegue parar até terminar. O final (fique tranquilo, não vou dar spoiler) te faz sorrir de satisfação.

Sinopse

A capa do livro. Reprodução / Divulgação

A partir de clássicos da literatura policial, como Agatha Christie e Arthur Conan Doyle, Samir faz uma releitura e uma homenagem ao gênero, numa trama que traz baronesas misteriosas e espiões comunistas em meio à ascensão do Terceiro Reich e à perseguição nazista aos gays da Berlim dos anos 1930.

A isso, O crime do bom nazista (Todavia, 128 páginas) combina temas do Brasil contemporâneo, mostrando como questões tristemente atuais podem perdurar por décadas.

Sobre o Autor

Ele é "o cara". Paty Tessmann / Divulgação

Samir Machado de Machado nasceu em Porto Alegre, em 1981. É escritor, tradutor e mestre em escrita criativa pela PUCRS.

É autor, entre outros, do celebrado Tupinilândia (vencedor do Prêmio Minuano de Literatura 2019) e ganhou duas vezes o Prêmio Jabuti de melhor romance de entretenimento, em 2021 por Corpos secos, coescrito com Luísa Geisler, Natália Borges Polesso e Marcelo Ferroni, e em 2024 por O crime do bom nazista.

Outro livraço de Samir (anote aí) é Homens Elegantes (Todavia, 2016), que ganhou uma bela reedição, revisada e atualizada, em 2025.

O escritor também traduziu para a Todavia os romances O mundo perdido, de Arthur Conan Doyle, e As minas do rei Salomão, de H. Rider Haggard.