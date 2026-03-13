Feira Ecológica do Bom Fim terá shows gratuitos com Frank Jorge e Pata de Elefante

Com apresentações de artistas como Frank Jorge e a banda Pata de Elefante, a Feira Ecológica do Bom Fim — clássico porto-alegrense, junto ao Parque da Redenção — recebe o Festival Veraneio Eco Musical neste sábado (14).
Gratuitos e abertos à comunidade, os shows correm das 8h30min às 12h30min, junto às bancas, que há mais de três décadas comercializam alimentos orgânicos certificados direto do produtor.
A iniciativa faz parte de um esforço de fortalecimento da feira, aprovado na chamada pública Teia da Sociobiodiversidade do Fundo Casa Socioambiental, com apoio financeiro do Fundo Socioambiental Caixa.
Também conta com o apoio institucional e patrocínio da prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural.
Programação dos shows
- 8h30 – Leandro Antunes
- 9h – Balela Baile
- 9h30 – Maurício Colina
- 10h – Marina Mar
- 10h30 – Tango, Choro y Otras Milongas
- 11h – Frank Jorge e banda
- 11h30 – Pata de Elefante