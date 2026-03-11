Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Vitrine
Notícia

Feira do Livro de Porto Alegre terá casa e programação especial na Flip, em Paraty (RJ)

Será a primeira vez na Festa Literária Internacional de Paraty, entre os dias 22 e 26 de julho

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS