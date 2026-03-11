Feira do Livro de Porto Alegre terá casa e programação especial na Flip, em Paraty (RJ)

A Feira do Livro de Porto Alegre vai desembarcar na mais charmosa celebração à literatura do Brasil.

Pela primeira vez, o evento gaúcho terá um espaço próprio na Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro. É grande encontro, que atrai gente de todo o país e do Exterior.

Articulada pela Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL), a participação gaúcha ocorrerá entre os dias 22 e 26 de julho, durante a 24ª edição da festa.

— É uma conquista e um motivo de orgulho. Nossa feira é destaque na América Latina e é importante termos essa visibilidade em Paraty. A ideia é que seja uma via de mão dupla. Queremos trazer o pessoal da Flip para cá também — conta Roseni Siqueira Kohlman, primeira mulher a presidir a CRL.

O objetivo é fortalecer a literatura, divulgar a feira porto-alegrense e o mercado editorial do Rio Grande do Sul.

— É uma oportunidade única para aproximar autores, editoras e leitores de diferentes regiões do país. Queremos mostrar a força da produção literária gaúcha e, ao mesmo tempo, criar novas conexões — complementa Rose.

A casa da Feira do Livro de Porto Alegre será instalada em um ponto estratégico de Paraty, eleita patrimônio mundial da Unesco: pertinho da Igreja da Matriz, no Centro Histórico. A região é um chamariz.

O espaço terá programação especial com a curadoria do jornalista Vitor Diel, incluindo autores de destaque, editoras associadas à CRL e convidados especiais. Estão previstas atividades como bate-papos literários e confraternizações. Detalhe: Rose diz que gostaria inclusive de oferecer churrasco por lá.

Em breve, o calendário e todos os detalhes serão divulgados.

É uma baita jogada, não só para o ecossistema literário do RS, mas também, e especialmente, para Porto Alegre, que pode conquistar novos públicos.

Sobre a Câmara Rio-Grandense do Livro

A CRL é a entidade por trás da Feira do Livro de Porto Alegre. Renan Mattos / Agencia RBS

Fundada em 1963, a Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) representa editores, livreiros, distribuidores e outros profissionais ligados ao setor editorial do Rio Grande do Sul.

A CRL tem a missão de fomentar e estimular a literatura, apoiar a formação de novos leitores, fortalecer a economia livreira no Estado e contribuir com o desenvolvimento cultural da região.

A instituição é responsável pela organização da Feira do Livro de Porto Alegre e por ações anuais no mês de abril (para celebrar o Dia Mundial do Livro), além das Feiras do Livro da Restinga e do bairro Jardim Dona Leopoldina, na Capital.