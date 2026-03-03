Exposição de arte contemporânea traz artista português conhecido como "Internet Is A Lie" a Porto Alegre

A partir deste sábado (7), Porto Alegre recebe um projeto que reúne exposição, intervenção urbana e programação híbrida voltada à arte contemporânea.

Até 31 de março, a iniciativa Block & Pabllo – Viajantes do Tempo estará em cartaz na Block Office, no 4º Distrito, com artistas brasileiros e da cena internacional, com destaque para o gaúcho gaúcho Marcelo Celopax (criador dos famosos "monstrinhos" de POA), e o português Hatory Pabllo.

Também conhecido como Internet Is A Lie, Pabllo tem atuação internacional e produção que dialoga com cultura digital, branding e linguagem gráfica.

Também estarão presentes Wagner Olino, artista paulista cujo trabalho investiga a cultura de massa, o excesso de imagens e os impactos subjetivos da comunicação contemporânea, e Raideno, de Belo Horizonte, que atua na fronteira entre graffiti e tatuagem, explorando permanência, identidade e efemeridade.

A programação se estende para além do ambiente expositivo, com eventos imersivos, ativações especiais e bate-papos.

As obras estarão disponíveis para aquisição presencial durante todo o período expositivo.

Serviço

Exposição: Block & Pabllo – Viajantes do Tempo

Período: 7 a 31 de março

Local: Block Office

Endereço: Rua Pelotas, 349, bairro Floresta, Porto Alegre

Entrada gratuita

Horários de visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 11h às 17h

Evento imersivo - festa oficial

Quando: 7 de março, das 20h à meia-noite

Acesso mediante ingresso, à venda pela Sympla

Classificação etária: 16 anos

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