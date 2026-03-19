Diretora gaúcha vence o Prêmio Shell de Teatro, o maior e mais importante do gênero no Brasil

A diretora é professora da UFRGS. Vilmar Carvalho / Divulgação

Maior e mais longeva premiação nacional de teatro, o Prêmio Shell (em sua 36ª edição) consagrou a carreira de uma das realizadoras mais ousadas e criativas da nova geração de artistas do Rio Grande do Sul. Camila Bauer levou para casa o título de melhor direção, pelo espetáculo gaúcho Instinto, do Coletivo Gompa.

Não é pouco. O Prêmio Shell é o mais cobiçado troféu das artes cênicas, o Oscar dos palcos no Brasil.

A cerimônia ocorreu na noite desta quarta-feira (18), em São Paulo. Foi a primeira vez que uma produção gaúcha ganhou a estatueta nessa categoria.

— É uma alegria enorme receber um prêmio dessa importância, ao lado de artistas que admiro tanto. Significa que muitas barreiras foram cruzadas, especialmente porque fazemos um teatro de grupo, na contracorrente do mundo individualista em que vivemos. Ver este percurso reconhecido reafirma a força da criação coletiva — comemorou Camila, logo após a vitória.

Vencedora do prêmio norueguês Ibsen Scope, Instinto é uma metáfora do panorama político mundial, muitas vezes, marcado pelo extremismo. Com dramaturgia de Giuliano Zanchi, a montagem é baseada na obra Brand, do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen (1828 - 1906).

Na adaptação, os atores Alexsander Vidaleti, Fabiane Severo, Liane Venturella e Nelson Diniz atuam como macacos enjaulados, usando máscaras de látex. A trilha sonora é executada ao vivo por Álvaro RosaCosta e Paola Kirst. A equipe é composta ainda por Élcio Rossini (cenografia) Ricard Vivian (iluminação e videografia), Daniel Lion (figurinos) e Carlota Albuquerque (provocação coreográfica).

A 36ª edição do Prêmio Shell de Teatro também teve na disputa os gaúchos Fábio Cuelli, que concorria na categoria destaque nacional por Geppetto, e Ricardo Vivian, que assinou a iluminação de Lady Tempestade — montagem carioca protagonizada por Andréa Beltrão.

Quem é Camila Bauer

A diretora com seu prêmio. Paola Kirst / Divulgação

Camila é professora da Pós-Graduação em Artes Cênicas e do curso de graduação em Teatro da UFRGS. É uma das idealizadoras da habilitação em Escrita Dramatúrgica.

No teatro, é fundadora do Coletivo Gompa, no qual investiga cruzamentos entre dramaturgia e encenação contemporânea.

Com o grupo, recebeu importantes prêmios de montagem, direção e espetáculo, como Ibsen Scope, IKF Goethe-Institut e Iberescena, além de reconhecimentos como Brasken em Cena, Troféu Tibicuera, Prêmio Açorianos e Prêmio Quero-Quero.

Ela já teve trabalhos apresentados em eventos em países como Noruega, República Tcheca, Sérvia, Índia, Estados Unidos, Chile, Japão, Bolívia, Alemanha, Cuba, Colômbia, Inglaterra, Portugal, Espanha e França.

Como assistir