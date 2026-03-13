Criadora da Festa Balonê, Taís Scherer lança nova balada na noite porto-alegrense

Ela iniciou a carreira produzindo festas em 1997, no saudoso bar Garagem Hermética. Tiago Trindade / Divulgação

Criadora de uma das baladas mais célebres da noite porto-alegrense (a Balonê, que completa 25 anos em 2026, no Bar Ocidente), Taís Scherer vem aí com novidade: a Festa da Taís, que estreia em 21 de março (leia os detalhes no fim do texto) no Encouraçado Butikin, outro clássico da cidade.

O evento será das 19h à meia-noite, com som pop dançante e hits de diferentes épocas.

— Gosto de muitos estilos diferentes de música, e, na Balonê, existe um conceito musical mais específico, focado nas décadas de 1980 e 90. Essa nova festa surge para tocar de tudo um pouco, música boa para dançar, sem preconceito de estilos, ritmos ou décadas — diz a DJ e produtora.

Já há novas datas agendadas no Encouraçado: dias 9 de maio, 15 agosto, 12 setembro e 14 de novembro.

Precursora

Taís é referência no universo dos DJs de Porto Alegre. Enrique Salgado / Divulgação

A trajetória de Taís, uma das mulheres pioneiras na discotecagem em Porto Alegre, acompanha a história das pistas na Capital.

Ela iniciou a carreira produzindo festas em 1997, no saudoso bar Garagem Hermética.

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