Criado por influenciadores, tour gastronômico movimenta R$ 60 milhões em Porto Alegre

Restaurante Roister, em Porto Alegre, é um dos participantes desde a primeira edição, em 2023. Rafael Bauer / Divulgação

Sucesso de público, o projeto POA em Dobro, criado por influenciadores digitais e liderado em Porto Alegre pelas gaúchas Sofia Arend e Sofia Mainardi (do perfil @sofiasporai), movimentou R$ 60 milhões na economia local em 2025 e levou 72% de novos clientes aos estabelecimentos participantes.

A proposta é simples e certeira: destacar, em um guia digital, empreendimentos que oferecem descontos no modelo “compre um prato e ganhe outro” — daí o nome da ação.

Na prática, a proposta funciona como uma espécie de "tour gastronômico" que estimula o público a conhecer novos estabelecimentos. Ao comprar o guia (por meio de um aplicativo), o usuário ganha cupons digitais (com validade de um ano) que permitem consumir dois pratos pagando um.

Em 2025, cerca de 250 negócios da Capital participaram da iniciativa, que terá repeteco em 2026 (leia abaixo).

O projeto foi idealizado, originalmente, pelos influenciadores Thigas Ribeiro (@thigas), Gabba (@gabrielbruno) e Bernardo Soares (@reviewsdomustache) — fenômenos no Instagram, no TikTok e no YouTube. Foi deles o convite para a participação das "Sofias", que somam mais de 500 mil seguidores nas redes e são conhecidas pelas crônicas bem-humoradas sobre comida.

Gravei um "Paralelas" com as Sofias. Vai ao ar em abril. Lucas Vieira / Agencia RBS

Spoiler: entrevistei as duas no Paralelas, meu programa no YouTube de GZH e no Spotify. O papo vai ar no início de abril e foi um "prato cheio" (com o perdão do trocadilho).

Na conversa, elas falam mais sobre o POA em Dobro e contam os bastidores de suas aventuras por restaurantes, bares, cafés e lancherias. O Paralelas tem novos episódios toda sexta-feira, às 12h. Segue aqui para não perder nada.

Nova edição

Em 2026, o guia POA em Dobro não ficará restrito à capital gaúcha: chegará, pela primeira vez, a Canoas, com o Canoas em Dobro. Em POA, o lançamento será em 6 de abril. Em Canoas, no dia 9 de abril.

Na cidade da Região Metropolitana, o projeto será liderado pelo casal Giovanna Parise e João Vitor Ruppenthal Coimbra, criadores do perfil gastronômico Como Logo Treino (@comologotreino), que reúne mais de 190 mil seguidores. A versão local contará com mais de 115 estabelecimentos confirmados e terá uma pré-venda inicial de R$ 99,90.

Além de Canoas, outras cidades gaúchas também devem receber o guia neste ano, como Pelotas e Passo Fundo. Em Caxias do Sul, o projeto chega à segunda edição.