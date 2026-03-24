Consulado-Geral da Itália no RS inaugura mural gigante em Porto Alegre

Obra “Madre” destaca a força da mulher imigrante italiana. Maicon Hinrichsen / Divulgação

O Consulado-Geral da Itália no Rio Grande do Sul inaugurou, nesta terça-feira (24), a obra de arte “Madre”, um mural de 45 metros de altura pintado em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Estado.

O painel preenche toda a extensão de uma das fachadas do Duo Concept Corporate, prédio no cruzamento da Avenida Loureiro da Silva com a Rua Avaí, no centro de Porto Alegre. Ali vai funcionar a sede da entidade a partir de maio.

A inauguração contou com a presença do embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese.

A imagem conta com a mulher imigrante como figura central em uma pequena embarcação com seus filhos, levando a bordo pertences que simbolizam a imigração e deixando para trás a Itália recém-unificada.

— As comunidades italianas estão presentes em todo o Brasil e tiveram um papel importante no desenvolvimento do país. Mas aqui no Rio Grande do Sul elas são especiais e merecem esse reconhecimento. Essa obra deixa uma marca importante na cidade e também ajuda a dar identidade ao Consulado. É um marco significativo para Porto Alegre — destaca Alessandro Cortese.

Ao explicar a escolha pelo Centro Histórico como sede e cenário da intervenção artística, o cônsul reforçou a intenção de valorizar a região e, ao mesmo tempo, deixar um legado simbólico para a cidade, capaz de estimular novas conexões com a história e a cultura local:

Detalhe da obra, vista de perto. Maicon Hinrichsen / Divulgação

— Para nós, italianos, o Centro Histórico é a alma da cidade, é o que conta sua história. Por isso escolhemos estar aqui: queremos valorizar essa região porque acreditamos no potencial de Porto Alegre e na força da sua cultura. Já estamos vendo a comunidade se apropriar da obra, tirar fotos, se interessar. É algo que transforma a relação das pessoas com o espaço e isso nos orgulha muito. Também queremos que ela provoque reflexão, que as pessoas se perguntem sobre essa história e sobre quem ajudou a construir o estado ao longo do tempo.

A concepção e direção artística do projeto são da curadora italiana Giulia Lavinia Lupo.