Consulado-Geral da Itália no RS dará mural gigante de presente para Porto Alegre

Pintura ficará na empena do prédio em destaque no centro da foto. Edivan Rosa / Divulgação

No Mês da Mulher, a empena de um prédio no cruzamento da Avenida Loureiro da Silva com a Rua Avaí, no centro histórico de Porto Alegre, ganhará as formas de uma figura feminina.

Trata-se de um mural de 45 metros de altura intitulado “Madre”, produzido pelo Consulado-Geral da Itália no Rio Grande do Sul.

A imagem (que ainda é mantida em sigilo) foi concebida em alusão às celebrações dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.

A ideia é valorizar, de forma especial, a figura da mulher italiana migrante – sua coragem, sua resiliência e o papel fundamental que desempenhou na construção do futuro de tantas famílias e comunidades.

O projeto ocupará toda a extensão de uma das fachadas do Duo Concept Corporate, prédio onde funcionará a nova sede da instituição.