Com Wagner Moura e Fernanda Torres, filme "Saneamento Básico" terá exibição gratuita ao ar livre em Porto Alegre

Fernanda Torres, Wagner Moura, Camila Pitanga e Bruno Garcia no filmaço de Jorge Furtado. Vitrine Filmes / Divulgação

Anota na agenda: no dia 28 de março, a Praça dos Açorianos, na zona central de Porto Alegre, vai receber uma sessão especial de Saneamento Básico, o Filme (2007), do gaúcho Jorge Furtado, com estrelas como Wagner Moura e Fernanda Torres.

Será ao ar livre, de graça (leia todos os detalhes no fim do texto).

Promovido pela Fundacine-RS em parceria com a coordenação de cinema e vídeo da prefeitura da Capital, o RodaCine vai celebrar os 11 anos da Cinemateca Capitólio, que fica ali pertinho, em uma das esquinas da Avenida Borges de Medeiros. O evento também marcará o “Dia do Cinema Gaúcho”.

O filmaço de Furtado conta a história de moradores de uma pequena vila que se juntam para pleitear a construção de uma estação de tratamento de esgoto. Para conseguir o dinheiro, eles precisam fazer um filme de ficção. A história que se desenrola a partir daí é hilária.

No início da sessão, haverá a apresentação do curta-metragem "A Diferença entre Mongóis e Mongoloides”, do diretor Jonatas Rupert.

Em 14 anos de história, o RodaCine realizou mais de 1,2 mil sessões de exibição gratuitas no RS, levando o cinema a mais de 420 mil pessoas sem salas de projeção em suas cidades. É um baita projeto. Vale muito prestigiar.

RodaCine nos bairros

Foto da edição de 2025 na Praça dos Açorianos. RodaCine / Divulgação

O evento marcará o lançamento do RodaCine em Bairros, que vai levar cinema itinerante, acessível e gratuito a seis bairros da capital gaúcha, começando no dia 10 de abril, com exibição no bairro Restinga.

No período, serão gravados oito episódios do podcast Rodacine Conexões, falando sobre cinema e outros temas de interesse do público relacionados à sétima arte e ao setor audiovisual.

O objetivo do projeto é fortalecer a democratização do acesso ao cinema, a formação de público e a valorização da produção audiovisual brasileira nos territórios e comunidades culturais da cidade.

O projeto RodaCine de Cinema itinerante contribui com a reocupação e ressignificação dos espaços públicos. PAOLA MALLMANN Presidente da Fundação Cinema RS (Fundacine-RS)

Em 2025, o RodaCine esteve em Jaguarão e passou por São Lourenço do Sul, Pelotas, Rio Grande, Tramandaí, Mostardas, Rio Pardo, Rosário do Sul e Santana do Livramento.

A agenda deste ano foi aberta em Santiago, onde os moradores se reuniram no dia 14 de março, na Estação do Conhecimento, para assistir ao longa Contos Gauchescos, do diretor Henrique de Freitas Lima, que é natural da cidade.

Quem faz

O RodaCine em Bairros é realizado com recursos do Fumproarte – Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural, da prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal da Cultura. É financiado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) e da Netflix Brasil.

Serviço

RodaCine em bairros de Porto Alegre

28 de março - sábado

Sessão Especial Rodacine + 11 anos Cinemateca Capitólio

Curta-metragem A Diferença entre Mongóis e Mongoloides

Longa-metragem Saneamento Básico, o Filme

Local: Praça dos Açorianos

Hora: 19h30min

Quanto: entrada franca

10 de abril - sexta-feira

Rodacine na Restinga

Curta-metragem: Quaquarela

Longa-metragem: Cavalo de Santo

Local: Av. Macêdonia, s/nº

Hora: 19h

Entrada franca

25 de abril - sábado

Rodacine no bairro Rubem Berta

Hora: 18h30min

Entrada franca

RodaCine no Interior

21 de março - sábado

Tramandaí

Local: Calçadão da Emancipação (Centro)

Hora: 19h

Entrada franca

19 de abril - domingo

Viamão

Local: Retomada Guarani Nheengatu

Hora: 19h

Entrada franca

24 de abril - sexta-feira

Tapes

Local: a definir

Hora: 19h

Entrada franca

Para mais detalhes, siga @fundaciners.