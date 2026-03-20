Com Wagner Moura e Fernanda Torres, filme "Saneamento Básico" terá exibição gratuita ao ar livre em Porto Alegre

Anota na agenda: no dia 28 de março, a Praça dos Açorianos, na zona central de Porto Alegre, vai receber uma sessão especial de Saneamento Básico, o Filme (2007), do gaúcho Jorge Furtado, com estrelas como Wagner Moura e Fernanda Torres.
Será ao ar livre, de graça (leia todos os detalhes no fim do texto).
Promovido pela Fundacine-RS em parceria com a coordenação de cinema e vídeo da prefeitura da Capital, o RodaCine vai celebrar os 11 anos da Cinemateca Capitólio, que fica ali pertinho, em uma das esquinas da Avenida Borges de Medeiros. O evento também marcará o “Dia do Cinema Gaúcho”.
O filmaço de Furtado conta a história de moradores de uma pequena vila que se juntam para pleitear a construção de uma estação de tratamento de esgoto. Para conseguir o dinheiro, eles precisam fazer um filme de ficção. A história que se desenrola a partir daí é hilária.
No início da sessão, haverá a apresentação do curta-metragem "A Diferença entre Mongóis e Mongoloides”, do diretor Jonatas Rupert.
Em 14 anos de história, o RodaCine realizou mais de 1,2 mil sessões de exibição gratuitas no RS, levando o cinema a mais de 420 mil pessoas sem salas de projeção em suas cidades. É um baita projeto. Vale muito prestigiar.
RodaCine nos bairros
O evento marcará o lançamento do RodaCine em Bairros, que vai levar cinema itinerante, acessível e gratuito a seis bairros da capital gaúcha, começando no dia 10 de abril, com exibição no bairro Restinga.
No período, serão gravados oito episódios do podcast Rodacine Conexões, falando sobre cinema e outros temas de interesse do público relacionados à sétima arte e ao setor audiovisual.
O objetivo do projeto é fortalecer a democratização do acesso ao cinema, a formação de público e a valorização da produção audiovisual brasileira nos territórios e comunidades culturais da cidade.
O projeto RodaCine de Cinema itinerante contribui com a reocupação e ressignificação dos espaços públicos.
PAOLA MALLMANN
Presidente da Fundação Cinema RS (Fundacine-RS)
Em 2025, o RodaCine esteve em Jaguarão e passou por São Lourenço do Sul, Pelotas, Rio Grande, Tramandaí, Mostardas, Rio Pardo, Rosário do Sul e Santana do Livramento.
A agenda deste ano foi aberta em Santiago, onde os moradores se reuniram no dia 14 de março, na Estação do Conhecimento, para assistir ao longa Contos Gauchescos, do diretor Henrique de Freitas Lima, que é natural da cidade.
Quem faz
O RodaCine em Bairros é realizado com recursos do Fumproarte – Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural, da prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal da Cultura. É financiado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) e da Netflix Brasil.
Serviço
RodaCine em bairros de Porto Alegre
28 de março - sábado
- Sessão Especial Rodacine + 11 anos Cinemateca Capitólio
- Curta-metragem A Diferença entre Mongóis e Mongoloides
- Longa-metragem Saneamento Básico, o Filme
- Local: Praça dos Açorianos
- Hora: 19h30min
- Quanto: entrada franca
10 de abril - sexta-feira
- Rodacine na Restinga
- Curta-metragem: Quaquarela
- Longa-metragem: Cavalo de Santo
- Local: Av. Macêdonia, s/nº
- Hora: 19h
- Entrada franca
25 de abril - sábado
- Rodacine no bairro Rubem Berta
- Hora: 18h30min
- Entrada franca
RodaCine no Interior
21 de março - sábado
- Tramandaí
- Local: Calçadão da Emancipação (Centro)
- Hora: 19h
- Entrada franca
19 de abril - domingo
- Viamão
- Local: Retomada Guarani Nheengatu
- Hora: 19h
- Entrada franca
24 de abril - sexta-feira
- Tapes
- Local: a definir
- Hora: 19h
- Entrada franca
Para mais detalhes, siga @fundaciners.