Com peças históricas, acervo de Ieda Maria Vargas é doado para museu

Falecida em 2025, aos 80 anos, Ieda foi símbolo da emancipação e da sofisticação da mulher brasileira na década de 1960. Jeff Botega / Agencia RBS

O acervo pessoal da eterna Miss Universo gaúcha Ieda Maria Vargas, primeira brasileira a conquistar o título, em 1963, agora é parte da coleção do Museu de História Julio de Castilhos, da Secretaria de Estado da Cultura, em Porto Alegre.

A entrega dos itens (vestidos, faixas, medalhas, diplomas, revistas, recortes de jornais, telegramas, acervo fotográfico, etc.) ocorreu em Gramado, pelas mãos dos filhos de Ieda. Ela faleceu em dezembro de 2025, aos 80 anos.

Detalhe: os trajes doados são exemplares da alta costura nacional, assinados pelas estilistas como Milka Wolff e Beatriz de Salles e Silva. Foram usados nos desfiles de Miss Brasil e Miss Universo e representam o apogeu do design da época.

Nascida em Porto Alegre, Ieda transcendeu as passarelas, tornando-se símbolo da emancipação e da sofisticação da mulher brasileira na década de 1960.

Em breve, as peças serão apresentadas em exposição e disponibilizadas para pesquisa. Ieda merece, e o público também.