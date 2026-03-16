Com obra de arte feita de 150 velas derretidas, Instituto Ling inaugura nova exposição em Porto Alegre

Imagine uma obra de arte composta por 150 esculturas únicas, feitas a partir de velas que derreteram após queimar por 21 dias e foram cristalizadas em bronze dourado. Este é um dos destaques da nova exposição em cartaz no Instituto Ling, em Porto Alegre.

Dias normais, de Shirley Paes Leme, será inaugurada nesta terça-feira (17), às 19h, com uma conversa entre a artista, goiana radicada em São Paulo, e o curador Tálisson Melo.

A exibição conta com trabalhos em diferentes linguagens, como luz, vídeo, metal, resíduos urbanos e esculturas em bronze, produzidos a partir de 2014. Desde então, Shirley mergulhou nas crises contemporâneas, abordando temas que vão desde a poluição até as guerras.

Serviço

O quê: exposição Dias normais, de Shirley Paes Leme

exposição Dias normais, de Shirley Paes Leme Onde: Instituto Ling (Rua João Caetano, 440 – Três Figueiras – Porto Alegre)

Instituto Ling (Rua João Caetano, 440 – Três Figueiras – Porto Alegre) Quando: abre nesta terça-feira (17), às 19h, com bate-papo entre a artista Shirley Paes Leme e o curador Tálisson Melo. Para participar, é necessário realizar inscrição prévia e gratuita pelo site www.institutoling.org.br

abre nesta terça-feira (17), às 19h, com bate-papo entre a artista Shirley Paes Leme e o curador Tálisson Melo. Para participar, é necessário realizar inscrição prévia e gratuita pelo site Visitação: até 6 de junho, de segunda a sábado (exceto feriados), das 10h30min às 20h, com entrada franca