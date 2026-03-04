Com mural gigante, capivaras infláveis e microfloresta, Virada Sustentável celebra 10 anos em Porto Alegre

No ano em que completa uma década em Porto Alegre, a Virada Sustentável chega com novidades — e presentes para a cidade.

De 18 a 22 de março, o maior festival sobre sustentabilidade da América Latina vai entregar, em parceria com o Tribunal de Justiça do RS, um mural gigante em dose dupla e uma microfloresta para a capital gaúcha.

O evento terá ainda uma série de atividades gratuitas (leia abaixo a programação completíssima) e uma instalação que promete atrair olhares, sorrisos e selfies: a escultura inflável de duas simpáticas capivaras.

— Chegamos a nossa 10ª edição com a marca de um dos eventos mais populares e marcantes da cidade. A cada ano, deixamos um legado. Em 2026, vamos implantar o quarto mural em graffiti que virá para enriquecer a paisagem urbana e a terceira microfloresta, com cerca de 300 mudas plantadas a cada edição — diz Vítor Ortiz, um dos coordenadores do projeto, que ocorre em diferentes lugares do Brasil.

Abertura

A abertura será com um espetáculo inédito sobre o Pampa gaúcho, conduzido pelo maestro Edu Martins, com as participações de Ernesto Fagundes e Vitor Ramil.

Com 10 canções, a apresentação ocupará o Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher, no dia 18 de março, às 20h, com entrada franca.

Escultura inflável

Não é fofinho? Tio Trampo / Divulgação

No mesmo dia, será instalada na orla do Guaíba, próximo ao Anfiteatro Pôr-do-Sol, a escultura inflável tridimensional de uma capivara com seu filhote.

Com 10 metros de comprimento, a obra propõe um encontro inesperado entre o cotidiano urbano e a vida selvagem. A promessa é provocar "encantamento, curiosidade e reflexão".

Arte urbana

A biodiversidade gaúcha será celebrada em duas paredes do Prédio 1 do Foro de Porto Alegre.

O mural Fauna e Flora, assinado pelo artista Tio Trampo, um dos mais conhecidos artistas de rua do Brasil, vai destacar o sabiá-laranjeira e o periquito-verde em harmonia com a natureza — destaque para o butiazeiro e o brinco-de-princesa, flor símbolo do RS.

Em frente ao painel, será plantada a terceira microfloresta urbana de Porto Alegre, com o método Miyawaki (técnica de reflorestamento rápido desenvolvida pelo botânico japonês Akira Miyawaki).

Galeria a céu aberto e seminário

A galeria a céu aberto do cais da Usina do Gasômetro receberá a exposição O Brasil de Araquém Alcântara, um dos mais importantes fotógrafos e precursor da fotografia de natureza do Brasil.

Serão 18 imagens que mostram a exuberância e a fragilidade dos ecossistemas brasileiros. A abertura está marcada para o dia 21, às 10h.

O projeto contará ainda com um seminário para professores de escolas públicas e privadas do Ensino Básico. O objetivo é proporcionar reflexões e fomentar práticas sobre educação climática.

Sobre a Virada Sustentável

A Virada Sustentável ocorre em diferentes cidades do país e, em 2019, foi reconhecida pela ONU como um dos três eventos mais importantes na promoção dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Em Porto Alegre, chega a sua 10ª edição com o objetivo de contribuir para a construção de um mundo melhor e mobilizar pessoas para uma guinada sustentável.

Quem faz

A Virada Sustentável de Porto Alegre é realizada por meio do Festival Multiartes, com financiamento da Lei Rouanet, do governo federal.

Os patrocinadores são Sulgás, CEEE Equatorial, Nutrire, Zaffari e Banco Topázio, com a parceria do Museu de Arte Contemporânea do RS, do Tribunal de Justiça e da prefeitura de Porto Alegre.

Programação completíssima

Edu Martins Ensemble, Ernesto Fagundes e Vitor Ramil homenageiam o Pampa gaúcho

Dia 18 de março, às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto

O repertório atravessa 10 músicas em 60 minutos contínuos, e é acompanhado por projeções de Jana Castoldi inspiradas no Mural Fauna e Flora.

Biodiversidade inflada

A partir de 18 de março, próximo ao Anfiteatro Pôr do Sol, na orla

É uma intervenção urbana de grande escala que utiliza uma escultura inflável tridimensional de uma capivara e seu filhote para representar espécies emblemáticas da fauna local.

O animal é considerado símbolo de equilíbrio e coexistência nos ecossistemas brasileiros. A obra tem 10 metros de comprimento.

Microfloresta urbana

Dia 19 de março, às 10h30min, no Prédio do Centro de Atendimento Integrado de Atendimento à Criança - Ciaca

A Virada Sustentável, em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, erguerá a terceira microfloresta de Porto Alegre. Serão plantadas 300 mudas de mais de 30 árvores nativas em um espaço de 100 metros quadrados no Centro de Atendimento Integrado de Atendimento à Criança - Ciaca (Av. Augusto de Carvalho, 2000, bairro Praia de Belas, Porto Alegre).

Esta será a terceira microfloresta urbana feita com o método Miyawaki da Virada Sustentável Porto Alegre, totalizando 900 árvores plantadas.

Mural Fauna e Flora

Dia 19 de março, às 11h, no Prédio 1 do Foro de Porto Alegre

Emm duas paredes do Prédio 1 do Foro de Porto Alegre, o mural Fauna e Flora, assinado pelo artista Tio Trampo, destacará o sabiá-laranjeira, conhecido pelo seu peito alaranjado e canto melodioso, e o periquito-verde, espécie silvestre frequente em áreas urbanas e florestais, em harmonia com a flor helicônia e suas folhas, além do butiazeiro e do brinco-de-princesa.

O trabalho dá início a uma nova etapa nos murais produzidos pela Virada em Porto Alegre.

O projeto já entregou para a cidade os murais do ambientalista José Lutzenberger, no prédio do IPE (em 2022), da ginasta Daiane dos Santos, no edifício da Fecomércio (em 2023) e do cantor e compositor Lupicínio Rodrigues, no Foro Central de Porto Alegre, prédio II (em 2024).

O Brasil de Araquém Alcântara

Dia 21 de março, às 18h, na Usina do Gasômetro

A exposição contém fragmentos visuais de um Brasil que pulsa para além das fronteiras urbanas, capturado pelo olhar sensível de Araquém Alcântara.

Um dos mais importantes fotógrafos e precursor da fotografia de natureza do Brasil, ele dedicou de sua vida a registrar nossos biomas.

A proposta é sensibilizar o público para a preservação da biodiversidade ao revelar sua plena exuberância no território mato-grossense: Amazônia, Cerrado e Pantanal.

Seminário da Virada: Da Educação Ambiental à Educação Climática

Dia 20 de março, das 9h30 às 17h30, no Auditório do Espaço Multi TJ RS

Com objetivo de trazer reflexões e práticas sobre educação climática, o Seminário da Virada promete reflexões e fomentar práticas sobre educação climática para professores de escolas públicas e privadas do Ensino Básico.

Pela manhã, cases de educação ambiental de três escolas públicas de Porto Alegre serão apresentados e jogos de educação climática serão apresentados e distribuídos a todos os presentes.

No almoço, a Cantina BananaMaçã, de Flavia Mu e Marcelo Schambeck, servirá almoço temático que demonstra como a alimentação escolar contribui para combater a mudança do clima.

À tarde, os participantes escolherão entre quatro oficinas de práticas de educação climática: Mural do Clima, Como Implantar Microflorestas, Educação Indígena e Vozes pelo Clima: literatura que desperta consciência e mobiliza para a ação.

Para encerrar o dia, os participantes visitarão a Microfloresta do TJ-RS e o novo mural Fauna e Flora em um passeio guiado.

Júri Simulado do Programa Formando Gerações - Caso Cooperativa na Enchente

Dia 18 de março, às 13h30, no Memorial do TJ-RS

O Programa Formando Gerações é uma iniciativa educativa do Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul, desenvolvida em parceria com a Corregedoria-Geral da Justiça, que busca aproximar estudantes do funcionamento do Poder Judiciário e promover reflexões sobre cidadania, justiça e direitos humanos.

Voltado a alunos dos ensinos Fundamental e Médio, o programa propõe atividades pedagógicas mediadas, estimulando o pensamento crítico e o diálogo qualificado a partir de temas jurídicos e históricos.

Entre as ações, destaca-se a realização de júri simulado, fundamentado em pesquisas históricas desenvolvidas pelo Memorial, além do uso de recursos audiovisuais e materiais educativos especialmente elaborados para esse fim.

Durante a Virada Sustentável deste ano, jovens da Associação Beneficente Amurt-Amurtel, do 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, vivenciarão um Júri Simulado. Os jovens terão o desafio de simular todos os elementos de um júri (júri, acusação, defesa, testemunhas, réus, etc) e deliberar sobre um caso hipotético criado no ano passado, o Caso da Cooperativa na Enchente.

Coleta de Resíduos Eletroeletrônicos

18 a 20 de março, das 12h às 19h, no Palácio da Justiça, TJ-RS e Foro de Porto Alegre - Prédio 2

Resíduos eletrônicos serão coletados, e a Cooperativa Paulo Freire fará a destinação correta do material.

Durante os dias 18, 19 e 20 de março, o Palácio da Justiça, o TJ-RS e Foro de Porto Alegre Prédio 2 estarão abertos das 12h às 19h para receber resíduos eletroeletrônicos de toda a população.

Você pode descartar

Eletrodomésticos: DVD, TVs, aparelhos de som, chaleira elétrica, cafeteira, câmeras fotográficas, lâmpadas LED, airfryer, batedeiras, entre outros;

Comunicação: telefones, celulares, carregadores, fones, modem, roteadores, CDs, DVDs, disquetes, fita K7;

Computadores: computadores, notebooks, teclados, monitores, impressoras, fontes, cabos, mouses, placas, estabilizadores.