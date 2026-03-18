Com John Malkovich no Multipalco, Porto Alegre volta ao circuito internacional da dramaturgia

Ele já trouxe à capital gaúcha, nas três décadas do “Porto Alegre em Cena”, artistas do naipe de Peter Brook, Pina Bausch, Philip Glass e Bob Wilson. Agora, à frente da Fundação Theatro São Pedro, Luciano Alabarse anunciou, na tarde desta quarta-feira (18), no Multipalco Eva Sopher, a vinda de outro astro global: o norte-americano John Malkovich, aquele mesmo, do filme de 1999 que virou clássico cult (e de Ligações Perigosas, de 1988, outro hit nas telonas).
Acompanhado da pianista russa Anastasya Terenkova, do violinista ucraniano Andrej Bielo e do bandoneonista argentino Fabrizio Colombo, o ator apresentará o espetáculo The infamous Ramírez Hoffman no Teatro Simões Lopes Neto, em 3 de abril, com apoio do Banrisul.
Será após únicas sessões no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e na Sala São Paulo — é Porto Alegre, enfim, voltando ao circuito internacional da dramaturgia.
Méritos de Luciano e da produtora Letícia Vieira (que costurou pessoalmente a vinda de Malkovich), sua parceira de décadas no "Em Cena". Ela assumiu a direção artística da fundação ao lado do ator e diretor Dilmar Messias e da bailarina Ângela Spiazzi.
Com canções que vão de Astor Piazzola a The Doors, a peça une literatura, música e teatro. É inspirada no último capítulo do livro A literatura nazista na América, de Roberto Bolaño (1953-2003), uma das vozes mais contundentes contra a extrema direita no Chile. Mas não espere algo óbvio.
Ao jornal “O Globo”, Malkovich disse detestar política, preparando terreno para as ironias do texto, inclusive voltadas à esquerda. O ator de 72 anos é célebre por papéis complexos, intensos ou excêntricos.
Coincidentemente ou não, há um “quê” de Alabarse aí, conhecido por dirigir peças perturbadoras (vide Sangue & Pudins, de 2024) ao longo de cinco décadas de carreira e por torcer o nariz para os extremos político-partidários.
Aniversário do teatro
A peça marcará o primeiro aniversário do Teatro Simões Lopes Neto e a conclusão das obras do Multipalco Eva Sopher.
Atenção: os ingressos estarão à venda a partir das 13h desta quinta-feira (19) no site theatrosaopedro.rs.gov.br. O espetáculo terá legendas. Corre, porque a tendência é esgotar rapidinho.