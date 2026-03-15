Com instrumentos de época, "Paixão Segundo São João" abre temporada 2026 da Bach Society

Neste ano, a Bach Society completa seis anos em Porto Alegre. Eroica Conteúdo / Divulgação

Um clássico do repertório musical barroco, a Paixão Segundo São João, de Johann Sebastian Bach, vai ganhar uma interpretação com instrumentos de época e cantores internacionais em Porto Alegre nesta semana (leia todos os detalhes no fim do texto).

Organizadas pela Bach Society Brasil, as apresentações ocorrem nos dias 18 e 19 na Igreja Universitária Cristo Mestre da PUCRS. Além dos músicos da Ensemble Bach Brasil e dos cantores do Madrigal l’Orfeo, foram convidados artistas internacionais, como o tenor Rodrigo del Pozo e o cravista Alessandro Santoro.

São duas horas e meia de música e 36 intérpretes, segundo maestro e diretor artístico do grupo, Fernando Cordella.

— Alguns instrumentos estão sendo usados pela primeira vez aqui em Porto Alegre, como o oboé da caccia, o oboé d'amore. São instrumentos barrocos muito particulares — destaca o cravista.

A composição foi escrita para ser executada durante o culto da Sexta-feira Santa, dia em que Jesus Cristo foi crucificado na tradição cristã. A primeira execução pública da peça ocorreu em 7 de abril de 1724, na Igreja de São Nicolau, em Leipzig. O texto cantado, que reúne passagens dos evangelhos de João e de Mateus, relata a história da captura e morte de Jesus.

Criada na Holanda, a Bach Society é uma rede internacional de músicos e apoiadores que se dedicam a pesquisar e executar obras com sonoridade próxima à do barroco, dos séculos 17 e 18. Influenciada pelo movimento da "performance historicamente informada", que no século 20 mudou a compreensão de Bach pelo mundo, as sociedades usam instrumentos daquela época e fazem escolhas de interpretação baseada em documentos históricos.

Cordella destaca a complexidade desse trabalho, mas ressalta que aproximar-se da ideia do compositor traz uma nova camada de significados para a música.

— No barroco, a música não era elitista. É justamente o oposto disso. É uma música sofisticada, mas feita para pessoas simples. A compreensão deve ser direta — avalia.

Em maio, em outras duas apresentações, o público poderá conferir o contraste com as formas contemporâneas de interpretar essas composições. Sob direção de Diego Schuck Biasibetti, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) também executará a Paixão em dois concertos. No dia 15 em Porto Alegre, e 16 em Novo Hamburgo.

SERVIÇO

O quê: Paixão Segundo São João, BWV 245 (J.S. Bach).

Paixão Segundo São João, BWV 245 (J.S. Bach). Quando: 18 e 19 de março de 2026, às 20h.

18 e 19 de março de 2026, às 20h. Onde: Igreja Universitária Cristo Mestre - PUCRS (Av. Ipiranga, 6681).

Igreja Universitária Cristo Mestre - PUCRS (Av. Ipiranga, 6681). Ingressos: R$ 20 a R$280, à venda na Sympla, aqui

Mais informações: www.bachbrasil.com

Sobre a Bach Society Brasil

Fundada em 2020 em Porto Alegre, a Bach Society Brasil é a única sociedade Bach no país reconhecida internacionalmente. Sua missão é promover a excelência da obra de Johann Sebastian Bach através da performance histórica, utilizando instrumentos de época e especialistas em música barroca.

Com mais de 60 concertos realizados, a instituição mantém temporadas regulares presenciais, produção de concertos online e conteúdos nas redes, consolidando-se como uma referência em alta cultura e rigor musicológico no Brasil.

Elenco internacional

Além da orquestra e coro, o concerto contará com um elenco internacional de solistas como o renomado tenor Rodrigo del Pozo (Chile/Inglaterra) no papel do Evangelista.

A figura de Jesus é interpretada pelo baixo Daniel Germano (RS), acompanhado pelos baixos Guilherme Aquino (SP), no papel de Pilatos, e Leonardo Koscianski (SP), como Pedro.

Completam o time de solistas os tenores Felipe da Paz (SP), Marcus Loureiro (SP); as sopranos Raquel Manoel (SP) Aymée Wentz e Cintia de los Santos; e as contraltos Diana Danieli e Ivy Szot (SP).