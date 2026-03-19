Com degustação e jurados, bar de Porto Alegre terá competição de Negroni inspirada na Copa do Mundo

Tim-tim com o tradicional drinque italiano. Lisa Roos / Divulgação

O Encouraçado Butikin, em Porto Alegre, dará início, no próximo dia 25, à temporada “Negroni Day 2026”.

Serão 12 bartenders convidados a apresentar releituras autorais do clássico italiano. Neste ano, o tema será “países da Copa”, explorando ingredientes, referências culturais e histórias ligadas a cada país participante.

O projeto vai ocorrer sempre na última quarta-feira de cada mês, de março a agosto, das 20h às 22h30min, com dois baristas por noite disputando a preferência do público e do júri.

A escolha do vencedor de cada rodada será feita por uma comissão formada por um jornalista convidado, um representante da Campari/FEMSA, um integrante do Encouraçado Butikin e pelos clientes presentes no evento — a turma vai degustar e votar.

O bartender vencedor de cada etapa seguirá na competição e seu Negroni permanecerá no cardápio até a rodada final. Já o drinque eliminado poderá ser degustado apenas na noite em que for apresentado.

Na finalíssima, o ganhador receberá R$ 1,5 mil e o segundo lugar, R$ 500. Ambos passarão a integrar a carta oficial de drinques autorais do bar.

Passaporte de degustação

Uma das novidades da temporada é o passaporte de degustação, no qual os clientes poderão registrar todos os Negronis provados durante o circuito.

Apenas quem completar o passaporte poderá participar da votação final para escolher o melhor drink da temporada.

Entre os participantes que concluírem o percurso será sorteada uma garrafa de Campari de 3 litros.

Bartenders confirmados

Entre os nomes já confirmados para a temporada está o campeão da edição de 2025. No ano passado, o público consagrou o Spicy Negroni, criação de Fábio Gonçalvez, como o grande vencedor da Negroni Week.

A receita conquistou os votos pelo equilíbrio preciso entre intensidade picante e a elegância clássica do coquetel.

Em 2026, o bartender retorna ao circuito em busca do bicampeonato e irá homenagear o Japão no seu drinque.

Também voltam à disputa nomes que participaram da temporada anterior, como Rafael Miorim (México), Jimmy Dantas (Uruguai), Vitor Modesto (Holanda), Claudia Schumacher (Alemanha), Nana Antonioli (Brasil) e Higor Miron (Catar), reforçando o time de bartenders convidados.

Entre as novidades desta edição estão Kelvin Capra, que representará o Egito, e Bruno Witzoreke, inspirado por Portugal, ampliando o mapa de referências da competição. Outros nomes ainda serão anunciados nas próximas semanas.

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