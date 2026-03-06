Com compilado abrangente de destinos, vinícolas e experiências, RS ganha novo guia de enoturismo 

O formato é ótimo: cabe na palma da mão. Wine Locals / Divulgação

Boa notícia para quem curte turismo e o universo do vinho: a Wine Locals, plataforma com DNA gaúcho que tem parceria com mais de 300 vinícolas, está lançando um conteúdo sob medida para os viajantes. É o Guia do Enoturismo no Rio Grande do Sul.

Trata-se de um compilado abrangente de destinos, vinícolas e experiências distribuídas por todas as regiões vitivinícolas gaúchas.

O material reúne sugestões de visitas, degustações, roteiros, eventos e vivências que conectam vinho, cultura, gastronomia e paisagem. A ideia é ajudar turistas e, por tabela, fortalecer o setor.

O lançamento ocorre em um momento especialmente positivo para o mercado. De acordo com levantamento da Wine Locals, o enoturismo gaúcho registrou crescimento de 57,8% no número de experiências vendidas em 2025 na plataforma, em comparação com 2024, ano impactado pelas enchentes.

Ao longo de 2025, foram comercializadas mais de 71 mil experiências no Estado, com alta de 59% na comparação anual e tíquete médio de R$ 510, crescimento de 6%. O segundo trimestre do ano apresentou avanço de 126,9% em relação ao mesmo período anterior, evidenciando uma retomada consistente.

O enoturismo gaúcho demonstrou resiliência e capacidade de reconstrução após um período extremamente desafiador. O guia de 2026 é mais do que um material informativo e consultivo, ele é um convite para que não só os gaúchos, mas o Brasil descubra, redescubra e vivencie as experiências que tornam o nosso Estado um dos principais destinos de turismo de vinho da América do Sul DIEGO FABRIS CEO da Wine Locals

O material pode ser baixado gratuitamente em versão digital no link: https://guias.wine-locals.com. Também é possível adquiri-lo em formato impresso no Centro de Atendimento ao Turista do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ou no Centro de Atendimento ao Turista em Bento Gonçalves e região.