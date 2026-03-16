Com atrações internacionais, Festival Fronteiras retorna ao centro histórico de Porto Alegre

Em 2025, evento mostrou o potencial da Praça da Matriz e do Centro Histórico. Renan Mattos / Agencia RBS

Depois de reunir mais de 15 mil pessoas na Praça da Matriz, em Porto Alegre, no ano passado, o Festival Fronteiras prepara o retorno com novidades.

De volta ao Centro Histórico, o evento será nos dias 15 e 16 de maio, com 10 palcos (dois a mais do que em 2025), shows ao ar livre e um timaço de mais de 50 pensadores e intelectuais.

Detalhe: a seleção de craques voltará a ter nomes internacionais.

Entre os convidados (a lista será divulgada próximos dias), estão Javier Cercas e Claudia Piñeiro, dois dos mais proeminentes escritores contemporâneos de língua espanhola. Será um prato cheio para quem curte literatura.

Além dos bate-papos, haverá podcasts, performances artísticas e dois grandes shows no final de cada dia, abertos ao público.

As apresentações serão com a cantora Catto, gaúcha radicada em São Paulo, e do criador da estética do frio, o pelotense Vitor Ramil. Catto será acompanhada por Edu Martins Ensemble e Vitor por orquestra regida pelo maestro Tiago Flores.

Sobre Javier Cercas

Escritor espanhol célebre por livros como Soldados de Salamina (2001), sobre a Guerra Civil Espanhola.

No Brasil, ele acaba de lançar O louco de Deus no fim do mundo, que venceu o Prêmio do Livro Europeu e nasceu de um convite inusitado: acompanhar o então Papa Francisco a uma viagem à Mongólia para escrever um livro.

Vale dizer que Javier é ateu. Só aceitou o chamado porque teria total liberdade de atuação.

Sobre Claudia Piñeiro

Claudia é uma das escritoras argentinas mais lidas nas últimas décadas, com textos adaptados para filmes e séries.

Acumula prêmios por sua obra literária, teatral e jornalística.

Um dos títulos mais impactantes é o romance Catedrais, que conta uma história marcada por um aborto clandestino.