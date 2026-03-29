Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

"La Traviata"
Notícia

Com "aparições" de Chanel e Dalí e ambientação na Paris de 1920, temporada de ópera do RS tem estreia de luxo

Abertura lotou Teatro Simões Lopes Neto na noite deste sábado (28); sessões seguem até terça (31) com ingressos esgotados

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