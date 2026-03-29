Com "aparições" de Chanel e Dalí e ambientação na Paris de 1920, temporada de ópera do RS tem estreia de luxo

Foi uma exibição à altura da peça mais célebre do repertório operístico mundial. A La Traviata da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors), que estreou na noite deste sábado (28) e segue em cartaz até terça-feira (31) no Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre, reuniu tudo o que se espera de um grande espetáculo do gênero: vozes potentes, orquestra afiadíssima, figurinos, cenário e iluminação luxuosos, tudo com muito brilho, consistência e doses cavalares de emoção.

Não é à toa que o clássico de Giuseppe Verdi (1813-1901), com libreto (texto) de Francesco Maria Piave tornou-se a montagem campeã em número de encenações no planeta. Mesmo 173 anos depois da estreia, em Veneza, na Itália, a obra inspirada no livro A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho, segue atual.

O desafio, claro, é fazer jus à longa tradição, afinal, La Traviata já foi encenada de todas as formas possíveis e imagináveis, pelas maiores companhias do mundo.

Há que se dizer: em parceria com a Orquestra Theatro São Pedro e a Plural Cia de Dança, a Cors e seus cantores (solistas e coro) conseguiram atingir o objetivo.

Com concepção e direção cênica de Flávio Leite e direção musical e regência de Marcelo de Jesus (maestro de São Paulo), a ópera foi dividida em três atos (quase três horas de duração, somando os intervalos), protagonizada por duas grandes vozes femininas (Ludmilla Bauerfeldt e Elisa Machado, que se intercalam como Violetta) e ambientada na Paris da década de 1920.

Riqueza cênica

A escolha resultou em uma riqueza cênica divertida, representada em cada detalhe: no lustre vintage, nos elementos da art déco, no tapete original cedido pelo colunista social Paulo Gasparotto, nas taças de champanhe bojudas, no chapéu cloche e até nos acessórios.

Isso sem falar de personagens icônicos do período, que desfilaram com naturalidade pelo palco, em uma brincadeira tácita com o público.

Por lá passaram, por exemplo, Coco Chanel e Salvador Dalí. Nota: é impossível não sorrir diante do "bigodão" do ator Eduardo Schenini. Até Heitor Villa-Lobos, que andou pela Cidade Luz nessa época, marcou presença em uma das festas encenadas, entre outras homenagens.

É preciso exaltar não apenas os grandes artistas sob os holofotes, mas também o timaço que ajudou a conceber a montagem, patrocinada pela Secretaria de Estado da Cultura.

Destaco aqui Eduardo Menna (que criou o cenário), Daniel Lion (responsável pelo figurino), Veridiana Mendes (na luz), Sérgio Sisto (à frente do competente Coro Lírico), Hanny Barcellos (maquiagem e penteados) e Henrique Cambraia, o criativo e irreverente assistente de direção e diretor de palco da montagem.