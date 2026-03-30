Com ações antifeminicídio, programa de empreendedorismo feminino ganha nova edição

Projeto vai apoiar 400 mulheres em situação de vulnerabilidade. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Pelo quarto ano consecutivo, o Instituto Vakinha, braço social de uma das maiores plataformas de financiamento coletivo do Brasil (nascida no Rio Grande do Sul), apresenta o projeto “Mulheres Transformam”.

É uma baita iniciativa, voltada a mulheres em situação de vulnerabilidade social.

O lançamento oficial é nesta terça-feira (31) no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, com novidades.

A meta para 2026 é alcançar 400 inscritas com um conjunto de ações que vão desde capacitação para empreender até apoio financeiro para impulsionar os empreendimentos. Mas não é só isso. Neste ano, a entidade vai reforçar a luta contra os feminicídios.

A ideia é apresentar um pacote robusto de informações e orientações às participantes. O material ensina, por exemplo, a identificar e enfrentar situações de violência doméstica.

— A cada edição, o projeto evolui. Em 2025, priorizamos mulheres afetadas pelas enchentes em Porto Alegre e região, incluindo alimentação, transporte e recreação para os filhos durante a capacitação presencial, além do capital semente (dinheiro para impulsionar o negócio). Este ano, também queremos nossas mulheres vivas e cientes dos seus direitos — explica a diretora executiva do instituto, Renata Fehlauer.

Captação de recursos

O projeto está em fase de captação de recursos junto a pessoas físicas, empresas e organizações da sociedade.

O objetivo é começar as primeiras turmas ainda no primeiro semestre, reunindo mulheres de áreas vulneráveis de Porto Alegre e do Vale do Taquari.

O foco no território gaúcho justifica-se pela persistência dos impactos das inundações e pela urgência em enfrentar os indicadores de violência contra a mulher, que levam a uma onda de feminicídios no Estado.

Uma das parceiras será a Fundação Irmão José Otão, braço da PUCRS para projetos comunitários.

Veja no fim do texto como apoiar a causa.

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Novos parceiros

A edição deste ano traz novos parceiros. Um deles é o Senac, com conteúdos que vão do autoconhecimento e da gestão do tempo até a organização de metas e tomadas de decisão.

No tema da luta contra os feminicídios, a parceria é com o Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, do Ministério Público do RS, com uma grade de conteúdos que inclui:

Workshop sobre Direitos e Leis de Proteção; Ferramentas digitais e canais de denúncia e proteção Letramento jurídico Fortalecimento da autoestima como barreira contra o ciclo da violência

O amadurecimento do projeto em quatro anos nos levou a concluir que capacidade de empreender, conhecimento dos direitos e informação sobre como se proteger de situações de violência formam uma mulher mais forte, consciente e pronta para enfrentar desafios e alcançar a realização, mesmo em ambientes adversos RENATA FEHLAUER Diretora executiva do Instituto Vakinha

Vakinha e Instituto Vakinha

Em 2006, o empreendedor gaúcho Luiz Felipe Gheller planejava viver fora do Brasil após a união com a noiva e, por isso, não queria presentes físicos. Percebeu que havia uma oportunidade de criar no ambiente digital uma forma descomplicada de arrecadar contribuições. Três anos depois, a ideia saiu do papel.

Em 2009, ao lado do sócio Fabrício Milesi, Gheller lançou a plataforma Vakinha.

Hoje, o site soma mais de 1,25 milhão de campanhas criadas e 2 mil novas vaquinhas abertas todos os dias, transformando-se em uma das maiores plataformas de financiamento coletivo digital do país.

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A força dessa rede de solidariedade ficou evidente recentemente, quando a plataforma ajudou a mobilizar R$ 9 milhões em doações para as vítimas da chuva na Zona da Mata mineira. Em 2024, nas enchentes do Rio Grande do Sul, o Vakinha reuniu mais de R$ 80 milhões revertidos para os atingidos.

Em 2020, no auge da pandemia, a empresa criou o Instituto Vakinha, organização filantrópica dedicada a mobilizar e direcionar recursos para causas consideradas prioritárias.

O carro-chefe do instituto é o “Mulheres Transformam”, que já alcançou 400 mulheres em três edições e, em 2026, busca dobrar a meta mobilizando R$ 1,5 milhão em recursos captados.

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Como apoiar a causa

Para viabilizar a iniciativa para até 400 mulheres em 2026, o Instituto Vakinha conta com o apoio de parceiros e da sociedade civil e convoca a todos, pessoas físicas ou jurídicas, a investirem na causa.

Um dos canais de captação online está disponível em www.vakinha.com.br/mulheres.