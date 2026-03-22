Com  30 anos de carreira em 2026, "La Negra" Ana Medeiros estreia novo espetáculo de flamenco

Inspirado no livro Cidades Invisíveis (1972), de Ítalo Calvino, a Cia La Negra Ana Medeiros estreia na próxima semana o espetáculo 7 Cidades. A ideia é agregar cultura flamenca e audiovisual para refletir sobre o lugar que habitamos.
O espetáculo, que marca também os 30 anos de carreira da célebre "bailaora" de Porto Alegre, estreia nos dias 25 e 26 de março, às 20h, no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.
No palco, sete bailarinas representam diferentes cidades: além de La Negra, estarão presentes Ana Cândida (La Campanera), Bianca Benevenutto (La Señora), Emily Borghetti, Luciana Meira, Patrícia Correa (La Paloma) e Thaís Virgínia (La Sol).
O espetáculo é a cara da Ana Medeiros. Formada em Arquitetura, ela nunca exerceu a profissão, mas agora quer usar sua arte para refletir sobre esses temas.
Ícone do flamenco negro no país, La Negra, como é conhecida, completa três décadas de dança. Foi a primeira concertista de castanholas a gravar um álbum no Rio Grande do Sul e, em 2021, recebeu o Prêmio Açorianos de Dança com o espetáculo Flamenco Negro.
Fundadora da companhia que leva seu nome, ela assina a direção geral, coreografias, cenário, identidade visual e figurinos. A direção artística é de Everson Silva e a direção musical e trilha sonora original de Paola Kirst e Tamiris Duarte, do coletivo Pedra Redonda. A captação e criação das vídeo danças e cenário projetado do artista visual Fábio Zambom.
O 7 Cidades é financiado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc.
- Ingressos: Sympla ou na bilheteria do local uma hora antes de cada apresentação