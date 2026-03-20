Coelho gigante com 8,6 mil hortênsias cenográficas é uma das novidades de Gramado na Páscoa

Um coelho gigante formado por 8,6 mil hortênsias cenográficas é uma das novas atrações da temporada de Páscoa em Gramado, na Serra.
Idealizada por Marlene Peccin, matriarca do grupo Casa Hotéis, a obra levou três meses para ser finalizada.
Com 3m30cm de altura e 4m40cm de circunferência, a escultura é parte da decoração do tradicional Hotel Casa da Montanha e tem chamado a atenção de turistas que circulam pela Rua Borges de Medeiros, no centro da cidade.
— Queríamos criar um cenário que representasse a Páscoa em Gramado e que também dialogasse com a paisagem da região — conta Marlene.
Posicionado junto à calçada e alvo de selfies e vídeos de turistas, o coelho floral marca o início da ambientação temática que transforma o local entre os dias 12 de março e 25 de abril.
Fabergé
Para quem se hospeda no Casa da Montanha, eleito "Melhor Hotel Boutique do Brasil" em 2025, há outras surpresas. Uma delas é um ovo gigante inspirado em jóias Fabergé, que revela um "coelhinho" durante o pocket show do café da manhã.
Ovos Fabergé são obras de arte tradicionalíssimas (e também caríssimas) esculpidas com pedras preciosas. Eles surgiram com o joalheiro russo Peter Carl Fabergé (daí o nome) entre 1885 e 1917, encomendados pela família imperial russa como presentes de Páscoa. Hoje, estima-se que existam ainda 50 ovos originais, considerados itens de coleção raros, avaliados em milhões de dólares.
No caso do Hotel Casa da Montanha, a história virou uma brincadeira lúdica para crianças (e também para adultos).
Durante o pocket show, idealizado por Marlene, atores conduzem a narrativa sobre a tradição da Páscoa e a história do ovo-surpresa.
Ao final da apresentação, o ovo se abre revelando um "coelho da Páscoa", que surge de dentro da estrutura para interagir com as famílias presentes.
Serviço
- Mais informações: casadamontanha.com.br/casadepascoa
- Programação completa para crianças: menus.casahoteis.com.br
- Onde: Casa da Montanha fica na Av. Borges de Medeiros, 3166 – Centro – Gramado
- Reservas: WhatsApp (54) 3295-7575
- E-mail: reservas@casahoteis.com.br