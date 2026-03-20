Coelho gigante com 8,6 mil hortênsias cenográficas é uma das novidades de Gramado na Páscoa

O "coelhão" fica junto à calçada, na Avenida Borges de Medeiros, no centro da cidade. Casa Hotéis / Divulgação

Um coelho gigante formado por 8,6 mil hortênsias cenográficas é uma das novas atrações da temporada de Páscoa em Gramado, na Serra.

Idealizada por Marlene Peccin, matriarca do grupo Casa Hotéis, a obra levou três meses para ser finalizada.

Com 3m30cm de altura e 4m40cm de circunferência, a escultura é parte da decoração do tradicional Hotel Casa da Montanha e tem chamado a atenção de turistas que circulam pela Rua Borges de Medeiros, no centro da cidade.

— Queríamos criar um cenário que representasse a Páscoa em Gramado e que também dialogasse com a paisagem da região — conta Marlene.

Posicionado junto à calçada e alvo de selfies e vídeos de turistas, o coelho floral marca o início da ambientação temática que transforma o local entre os dias 12 de março e 25 de abril.

Fabergé

Inspiração em famosa e rara jóia de origem russa. Casa Hotéis / Divulgação

Para quem se hospeda no Casa da Montanha, eleito "Melhor Hotel Boutique do Brasil" em 2025, há outras surpresas. Uma delas é um ovo gigante inspirado em jóias Fabergé, que revela um "coelhinho" durante o pocket show do café da manhã.

Ovos Fabergé são obras de arte tradicionalíssimas (e também caríssimas) esculpidas com pedras preciosas. Eles surgiram com o joalheiro russo Peter Carl Fabergé (daí o nome) entre 1885 e 1917, encomendados pela família imperial russa como presentes de Páscoa. Hoje, estima-se que existam ainda 50 ovos originais, considerados itens de coleção raros, avaliados em milhões de dólares.

No caso do Hotel Casa da Montanha, a história virou uma brincadeira lúdica para crianças (e também para adultos).

Durante o pocket show, idealizado por Marlene, atores conduzem a narrativa sobre a tradição da Páscoa e a história do ovo-surpresa.

Ao final da apresentação, o ovo se abre revelando um "coelho da Páscoa", que surge de dentro da estrutura para interagir com as famílias presentes.

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