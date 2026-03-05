Clássicos da pintura mundial recriados com sacolas plásticas: o que ver na nova exposição do MACRS

Tem novidade no Museu de Arte Contemporânea do RS (MACRS), no 4º Distrito de Porto Alegre.

Além de ganhar um "café-bar" da marca Lola (a mesma da Casa de Cultura Mario Quintana) e de ter finalizada a restauração de dois antigos bondes no pátio, o espaço está prestes a receber uma nova exposição: Da margem à beleza, do craque Eduardo Srur.

Acompanhei a montagem da mostra nesta semana, que tem a marca de Srur: a capacidade de fazer do lixo, arte de primeira grandeza.

Há anos, o paulistano coleta sacolas plásticas nas margens de córregos poluídos. O material é reutilizado para ressignificar grandes obras mundiais, da Mona Lisa, de Da Vinci, à Noite Estrelada, de Van Gogh.

É curioso: você só se dá conta disso, quando olha bem de perto. É um trabalho minucioso e intrincado, tecido a partir de centenas de sacos coloridos, lindo e ao mesmo tempo reflexivo (por levantar questões sobre descarte e consumo).

— O lixo não desaparece. Ele só muda de lugar — provoca Srur.

Com curadoria do gaúcho Fernando Zugno, a exposição será inaugurada no dia 14 de março, às 10h.

Em breve, darei mais detalhes sobre a nova cafeteria, que terá piquenique, shows e atividades culturais, e sobre os bondinhos, que passarão a ser usados para oficinas e até para festas (já pensou?).

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