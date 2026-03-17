Cidade “Berço dos Dinossauros” lança "Dino Parque", playground temático para a criançada

Situado em uma região de referência para a exploração arqueológica no país, Agudo inaugura um novo parquinho com brinquedos de dinossauros para a criançada neste domingo (22).

Em 2022, o município recebeu o título de "Berço dos Dinossauros" por uma lei sancionada pelo governador Eduardo Leite. O Dino Parque é um playground com quatro esculturas que reproduzem espécies como estegossauro, braquiossauro, triceratops e tiranossauro-rex.

A abertura do espaço ocorrerá durante a DinoFest, evento organizado pela prefeitura em frente à sede da administraçã municipal, com programação que inclui atividades educativas, culturais e recreativas.

Para a criançada, haverá uma simulação de escavação de fósseis, reproduzindo o trabalho dos paleontólogos de forma lúdica. A ideia é ensinar brincando.

A região da Quarta Colônia concentra alguns dos mais importantes achados da descobertas paleontológicas do Brasil. Em 2022, o Guinness World Records reconheceu que possivelmente os dinossauros mais antigos do mundo podem ter habitado a região.

A explicação para isso estaria relacionada ao ambiente florestal do passado, que suportava uma grande biodiversidade na região. Esse fator era complementado por cheias que carregavam lama que cobriria os esqueletos e daria início ao processo de fossilização.

Os brinquedos foram fornecidos pela empresa MS Comércio de Equipamentos, de Erechim, pelo valor de R$ 281 mil.

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