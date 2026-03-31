Cervejaria lança rótulo especial em parceria com clube de futebol de Santa Cruz do Sul

Dá uma espiada nas garrafas: tem brasão e parte do hino. HBier / Divulgação

A Cervejaria HBier, de Santa Cruz do Sul, está produzindo 3 mil litros de cerveja em parceria com o Futebol Clube Santa Cruz.

A Cerveja do Galo, apresentada na última sexta-feira (27) no jantar-baile de aniversário do clube, deve chegar aos pontos de venda do município e da região a partir desta semana.

A cerveja do tipo Helles será comercializada em embalagem pet de um litro, com parte do valor das vendas revertida para o clube.

A Helles também é conhecida Münchner Helles. Trata-se de uma lager clara, muito tradicional na região alemã da Baviera, conhecida por ser leve, dourada e equilibrada.

Além de exibir o brasão do time, a garrafa traz um trecho do hino da agremiação.