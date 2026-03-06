Cervejaria da Serra  é eleita a 2ª melhor do país e a melhor do RS no Concurso Brasileiro de Cervejas

Deu RS no pódio. A cervejaria Brewine Leopoldina, de Garibaldi, no Vale dos Vinhedos, papou mais dois importantes prêmios do setor: foi eleita a segunda melhor cervejaria do país e a melhor do Rio Grande do Sul.

Os destaques ocorreram no 14º Concurso Brasileiro de Cervejas, realizado em Blumenau (SC), e no CBC Brasil 2026, em Uberlândia (MG), na última terça-feira (3), abrindo a programação da Semana da Cerveja Brasileira.

A marca do Grupo Famiglia Valduga, da serra gaúcha, conquistou ao todo 41 distinções.

No caso de Blumenau, a turma competiu com mais de 2,7 mil rótulos inscritos, de 175 estilos diferentes. Em Uberlândia, foram avaliadas cerca de 3 mil amostras, de 300 cervejarias. É mole?

A Brewine Leopoldina foi premiada com medalhas de ouro para as cervejas Barley Wine, American Pale Ale, Witbier, Italian Grape Ale Gewurztraminer, Russian Imperial Stout, Belgian Tripel, Italian Grape Ale Moscato, Session IPA e Pilsner Extra.

Também recebeu medalhas de prata para a Barley Wine, Imperial Stout, Italian Grape Ale Chardonnay e a Pilsner Extra, além de medalhas de bronze para as cervejas Italian Grape Ale Pinot Noir, Porter e Witbier.

Eduardo Valduga, o craque à frente do grupo, diz que as premiações reforçam a consistência do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos.

— Esses resultados refletem o cuidado com cada etapa da produção e a busca constante por qualidade e identidade nos rótulos que elaboramos — avalia o enólogo.

No topo dos rankings

Além dos 37 rótulos premiados nos dois concursos, a Brewine Leopoldina foi eleita a 2ª melhor cervejaria do país no CBC Brasil 2026. Considerado o maior concurso de cervejas independentes do mundo, o evento reúne jurados de mais de 15 países e avalia rótulos de diferentes estilos produzidos em todo o território nacional.

Tanto em Uberlândia quanto em Blumenau, a cervejaria foi eleita a melhor do Rio Grande do Sul, reconhecimento que evidencia o destaque da marca no cenário cervejeiro nacional e a força da produção gaúcha no setor.