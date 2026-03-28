Cantora do RS vence competição global do TED em Londres e chega a um dos palcos mais influentes do mundo

Nascida em Canoas e radicada em Londres há 25 anos, a soprano venceu o TEDxLondon. Com isso, em abril, ela subirá ao palco global do TED 2026, no Canadá.

A saber: é um dos eventos mais influentes do mundo para ideias.

No placo que já recebeu nomes como Bono Vox e que este ano também terá a presença de Malala Yousafzai, Gabriella planeja falar sobre a necessidade de ampliar a presença de mulheres compositoras no meio musical.

Mais do que isso, ela chamará a atenção para um problema urgente: o fato de que a inteligência artificial está sendo treinada a partir de uma história da música que excluiu essas vozes.

Foi assim que Gabriella venceu a edição do TED de Londres. Por meio de pesquisas, ela descobriu que milhares de mulheres compositoras foram sistematicamente excluídas dos repertórios, dos livros e dos registos oficiais.

Hoje, esse apagamento tem um novo impacto — a IA, que já começa a compor, recomendar e ensinar música, parte de uma base falha.

— Nosso arquivo musical está incompleto. Falta metade da criatividade da humanidade. Se não corrigirmos isso agora, a inteligência artificial vai continuar aprendendo e criando a partir dessas ausências — alerta Gabriella.

Por meio da Donne Foundation, organização que a cantora fundou no Reino Unido, ela tem trabalhado para recuperar e dar visibilidade a obras de mulheres compositoras de diferentes épocas e países.

Ao levar essa discussão ao palco do TED no Canadá, Gabriella não pretende apenas contar uma história esquecida, mas ajudar a reescrever o futuro da música.

— O que escolhemos ouvir molda o que lembramos e também o que ainda é possível criar — diz.

Em um momento em que a tecnologia redefine os limites da criatividade, uma artista brasileira apresenta uma pergunta essencial: quem está sendo deixado de fora e até quando?

Parcerias e recorde

Sob a liderança de Gabriella, a Donne Foundation firmou parcerias com instituições como a Royal Albert Hall, Apple Music, Scala Radio e Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Em 2024, ela idealizou, liderou e cantou no projeto Let HER MUSIC Play, um concerto transmitido ao vivo por mais de 26 horas ininterruptas e inteiramente dedicado a compositoras mulheres e pessoas não binárias — um feito histórico que entrou para o Guinness World Record.