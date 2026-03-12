Bondes históricos do MACRS têm restauro concluído e ganham função educativa em Porto Alegre

O restauro dos dois bondes do Museu de Arte Contemporânea do RS (MACRS), no 4º Distrito de Porto Alegre, está concluído. É uma boa notícia para a cidade, já que os veículos são testemunhos da história da capital gaúcha e, agora, serão usados para atividades educacionais.

A revitalização teve início em abril de 2025 e deu trabalho. Até 2020, os veículos eram mantidos no pátio do Palácio da Polícia, na esquina das avenidas João Pessoa e Ipiranga. Estavam em condições bastante degradadas (e ainda pegaram a enchente de 2024). Apesar disso, as carrocerias estão tinindo outra vez.

— Fizemos o que foi possível. A parte externa ficou exatamente como era. No interior, já não havia mais nada, então fizemos adaptações para torná-los aptos a receber o público — conta o arquiteto Lucas Volpatto, da Studio 1 Arquitetura, responsável pela restauração.

Construídos em 1927, inicialmente para a Worcester Street Railway, em Massachusetts (EUA), os bondinhos já recebem, a partir desta quinta-feira (12), as primeiras oficinas artísticas. Elas serão ligadas à nova exposição Da margem à beleza, do paulistano Eduardo Srur, cuja inauguração está marcada para este sábado (14), às 10h.

— Vamos começar recebendo professores da rede pública para oficina de uma formação, que será ministrada dentro de um dos bondes, pela equipe do Srur. Também vamos abrir agendamento para escolas e teremos inclusive ônibus disponíveis para buscar e levar os alunos — conta Adriana Boff, diretora do museu.

As atividades seguirão até 12 de julho. Depois disso, a ideia é que sigam sendo usados para aulas e, quem sabe, até para festas e happy hours, promovidos pelo LolaMAC, o recém-inaugurado café do espaço, sobre o qual escreverei em breve.

A história

Os bondes ficam em uma espécie de plataforma coberta. André Ávila / Agencia RBS

Apesar do desgaste, os veículos ainda exibem a numeração de suas antigas linhas: 128 e 193.

Segundo o arquiteto Lucas Volpatto, da Studio 1 Arquitetura, responsável pela restauração, são bondes com eixo duplo (originalmente com 44 lugares cada), construídos pela Osgood-Bradley, em 1927, para a Worcester Street Railway, em Massachusetts (EUA).

Eles chegaram a Porto Alegre quase 20 anos depois (de segunda mão), em 1946, onde operaram até a década de 1970. Um deles fazia a linha do bairro Petrópolis.

Depois de aposentados, foram doados pela Carris à Polícia Civil nos anos de 1968 e 1970. A instituição era responsável por expedir carteira de habilitação, e eles chegaram a ser usados como espaço de atendimento ao público e para a realização de testes teóricos do exame.

Os veículos ainda abrigaram o museu da polícia e foram usados como depósito documental.

Restaram a carroceria, o velho para-brisa, a estrutura das rodas e o charme irresistível. Por dentro, não sobrou muita coisa. Um deles, inclusive, sofreu um incêndio no passado e exigirá cuidado extra.

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