Bar Paysandú: um clássico revitalizado no centro de Montevidéu que vale a visita

Feliz da cidade que preserva prédios históricos e lugares que têm alma. É o caso de Montevidéu, no Uruguai, que visitei a convite do Ministério do Turismo do país.
Uma das paradas foi um clássico: o Bar Paysandú, revitalizado e recentemente reaberto por um jovem empresário local.
É uma joia no centro da Capital, frequentada majoritariamente por uruguaios (e uma excelente dica para viajantes que gostam de conhecer e provar restaurantes autênticos).
— O bar tem 115 anos e surgiu pela proximidade com o porto e com a ferrovia, nos tempos áureos. É de origem espanhola. No passado, era frequentado apenas por homens e conhecido pela fiambreria. Foi mudando de donos e acabou ficando fechado por sete anos, até que decidimos assumir e recuperá-lo. Sou apaixonado por lugares assim — conta Joaquin Casavalle, 35 anos, nascido e criado em Montevidéu.
O empreendedor já revitalizou outros dois espaços do tipo na cidade: os restaurantes Al Sur e Santa Catalina. A inspiração veio de uma viagem à Irlanda.
— Lá, percebi o quanto as pessoas valorizavam os pubs tradicionais. Pensei: precisamos fazer isso também — diz ele.
No Paysandú, tudo foi preservado, do piso ao antigo balcão, e o menu é recheado de preciosidades.
Pedimos peixe do dia (pescado no Rio da Prata, por cerca de R$ 90 na conversão), milanesa com fritas (R$ 85), “chaucha” (vagem refogada com purê de beterraba, cebola e ovo frito, por cerca de R$ 80) e pascualina com mix de folhas verdes (é uma espécie de empadão de espinafre ou acelga, por cerca de R$ 60).
Outro destaque é a coquetelaria, com drinques emblemáticos e autorais, além das cervejas artesanais.
Vai por mim: se for para lá, faça esta parada, para almoçar, jantar ou apenas bebericar um café. Aos sábados, ao meio-dia, tem tango.
O Uruguai está caro para nós, brasileiros (você vê pelo preço dos pratos), mas ainda assim segue valendo o investimento.
Como conhecer
O bar fica na equina das Avenidas General Rondeau e Paysandu, no Centro de Montevidéu. Funciona de segunda a sábado das 8h30min às 2h. Só chegar.