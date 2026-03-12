Banca de 1919 inaugura nova loja fora do Mercado Público: "Parque de diversões para quem gosta de comer bem"

Nova loja da Banca do Holandês tem quase 10 mil produtos à venda. Banca do Holandês / Divulgação

Placas de "soft open" foram retiradas da fachada da terceira loja da Banca do Holandês fora do Mercado Público. O ato que ocorreu nessa terça-feira (10) marcou a inauguração do novo endereço da querida banca criada no coração de Porto Alegre em 1919.

— O período de soft open serve para ajustar a operação, corrigir eventuais erros e abrir a loja 100%, como o cliente merece — afirma o sócio Sérgio Lourenço, que tem como parceiros de negócio a esposa Adriana e os filhos Lourenço e Renata.

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Após a expansão nos últimos cinco anos com unidades nos bairros Bela Vista e Higienópolis, chegou a vez do Passo d'Areia ganhar uma loja da Banca do Holandês. A nova operação ocupa o térreo de um empreendimento da construtora CFL na esquina entre as avenidas Nilo Peçanha e João Wallig, em frente ao Shopping Iguatemi.

Após meses de negociação, o contrato foi assinado no começo do ano passado. O complexo construído junto ao Country Club recebeu torres com apartamentos, salas comerciais e um hotel. A área ocupada pela Banca do Holandês tem 450 metros quadrados, tornando esta a maior loja da marca. Com esse tamanho, todos os 9,8 mil produtos que a empresa vende estão expostos no local.

Parque de diversões com "conceito europeu"

Com projeto arquitetônico do escritório Dino Damiani Arquitetura, o laranja se destaca na nova loja, colorindo paredes e teto. Foram investidos R$ 3 milhões na obra e equipamentos, contando um balcão com mais de três metros de cumprimento, feito sob medida para a marca.

— A grande sacada desse balcão é a altura. Como é mais baixo, a gente fica olho no olho com o cliente. Isso nos diferencia de outros lugares. Conseguimos fazer um atendimento mais personalizado — conta o funcionário Alex Rondom, que trabalha há 22 anos na Banca do Holandês.

Funcionário Alex Rondom, que trabalha há 22 anos na Banca do Holandês, posa para foto com queijo Prima Donna. Banca do Holandês / Divulgação

No ano passado, Sérgio e a esposa, Adriana, viajaram à Europa, onde foram visitar uma feira, mas também aproveitaram para conhecer sete mercados públicos europeus. Na mala, trouxeram ideias.

— Falo para meus filhos que eles têm que viajar. É de lá que vêm as ideias. Buscamos conceitos europeus. Lá, o self-service praticamente não existe. Implementamos ideias de produtos, de visual e de atendimento, que é uma coisa que prezamos muito — conta Sérgio.

— Com esta loja, queremos atender um público que já é nosso cliente, mas que hoje precisa se deslocar para nossas outras unidades. Não dá para pegar o que tem em uma loja e replicar nesta nova. Cada operação tem a sua característica — completa o filho Lourenço.

A operação tem adega com mais de 2 mil rótulos de vinhos e espumantes à venda — de R$ 29 a R$ 8,6 mil. Outro destaque está na venda de queijos, com mais de 300 marcas expostas.

— É um parque de diversões para quem gosta de comer bem — diz a filha Renata.

A novidade do espaço é uma padaria e cafeteria, onde os clientes podem consumir os produtos vendidos na prateleiras. Existe, ainda, um projeto em andamento para construir uma varanda no lado de fora da loja.

— O que vamos tentar trazer aqui é experiência. Tu poder pegar todos os produtos no balcão. O cliente poderá sentar aqui e já experimentar — diz Sérgio.

— Se um cliente falar que algo é "mais ou menos", tiramos da prateleira — completa o empreendedor.

Mais de 70% do que a Banca do Holandês vende é importado. O restante vem de marcas nacionais, dando prioridade para a produção local — incluindo produtos de parceiros de Mercado Público, como o Café do Mercado.

Passando o bastão

Sempre que pode, Sérgio credita o crescimento da Banca do Holandês aos filhos, Renata e Lourenço.

— Essa loja nova foi coisa dos meus filhos. Se vai vender, eu não sei. Mas que vai aparecer, vai. Está chegando a hora de passar o bastão — brinca Sérgio.

Renata, que vai "receber o bastão", responde a provocação do pai:

— Tem aquele frio na barriga, mas é algo natural. Isso sempre parte da nossa criação. Obviamente, vamos nos aperfeiçoando e trazendo novidades — conta.

Apesar da expansão acelerada nos últimos anos, a Banca do Holandês tem recusado muitos convites para abrir lojas em outras cidades. Eles vêm do interior do Estado, do Litoral e até de fora do Rio Grande do Sul. O foco, pelo menos por enquanto, é em melhorar as lojas que já existem.

— Só fomos abrir uma loja fora do Mercado Público após 100 anos. Nos últimos quatro anos, nossa equipe cresceu 300%. Só conseguimos fazer essa expansão com rapidez porque tivemos todo esse tempo para aprender sobre os produtos e como atender o cliente — diz Lourenço.

Sérgio, Adriana e os filhos Renata e Lourenço em frente à nova loja da Banca do Holandês. Banca do Holandês / Divulgação

Em 2025, a primeira loja da Banca do Holandês no Mercado Público passou por uma reforma geral. Com novos equipamentos, os 35 metros quadrados foram melhor aproveitados, e a impressão que dá é de que a loja está maior do que antes, dizem frequentadores do Mercado Público. A próxima unidade a passar por uma intervenção parecida é a Adega do Holandês, localizada na banca 38.

Além dos produtos importados daqui ou de fora do país, a Banca do Holandês tem apostado em produtos de marca própria, fabricados em seu centro de distribuição no 4º Distrito. No local, são feitos quiches, pastas, pães, entre outros.