Artista gaúcha expõe na Academia Brasileira de Letras pelos 70 anos de “Grande sertão: Veredas”

Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

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