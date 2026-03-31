Artista gaúcha expõe na Academia Brasileira de Letras pelos 70 anos de “Grande sertão: Veredas”

A artista visual gaúcha Graça Craidy abre nesta terça-feira (31), às 17h, na Academia Brasileira de Letras (ABL), no Rio de Janeiro, exposição dedicada aos 70 anos de um clássico da literatura brasileira, a obra Grande sertão: Veredas, de Guimarães Rosa.

A mostra (que destaca personagens do célebre romance) estreou na Feira do Livro de Porto Alegre em 2024 e, desde então, está circulando o Brasil.

Na ABL, ela será acompanhada de texto do acadêmico Eduardo Giannetti, ocupante da cadeira que foi de Guimarães Rosa.

A exposição fica em cartaz até 29 de maio (sempre de segunda a quinta-feira, das 10h às 18h) no 1º andar do Palácio Austregésilo de Athayde (Av. Presidente Wilson, 203, centro do Rio).

Me sinto muito honrada por expor na ABL. Espero que os visitantes se encantem com a história em quadros do meu ‘Grande Sertão’ particular, expressionista, apaixonado, de cores turvas, ternas e terrosas. GRAÇA CRAIDY Artista nascida em Ijuí e radicada em Porto Alegre

Inspiração

Guimarães Rosa, no traço de Graça. Graça Craidy / Divulgação

Na mostra, Graça apresenta 17 quadros e um tríptico, em acrílica sobre tela e sobre papel.

Nas obras, os principais personagens do livro ganham feições físicas inspiradas pela narrativa, inclusive levando em conta a personalidade e o comportamento traçados pelo autor.

Entre os personagens retratados estão, por exemplo, Riobaldo, Diadorim, Joca Ramiro, Hermógenes, Zé Bebelo, Manuelzão, Maria Mutema, Otacília, Nhorinhá, Sô Candelário, Os Ramiros, Medeiros Vaz.

O próprio Guimarães Rosa aparece, em um dos trabalhos, embrenhando-se no Cerrado, a cavalo, junto com vaqueiros - a excursão de fato aconteceu, na fase em que o escritor coletava informações para escrever a obra.

Graça não só é uma leitora constante do romance como fez um curso – “Travessia” - sobre o livro, debatido durante meses com a professora da USP Maria Cecilia Marks, especialista na obra literária. A artista gaúcha também pesquisou em teses, monografias e ensaios sobre a ficção e assistiu algumas vezes ao monólogo “Riobaldo”, protagonizado pelo ator carioca Gilson de Barros, com direção de Amir Haddad.