Artista francesa Dominique Jardy lança livro e dá palestra em Porto Alegre

Radicada no Rio de Janeiro, a artista francesa Dominique Jardy vem a Porto Alegre no próximo dia 24 para lançar o livro Mata Adentro – Natureza e Arte e dar palestra na UFRGS.
A obra reúne textos da historiadora Lorelai Kury e fotografias de Jaime Acioli, de murais e pinturas criados pela autora em hotéis, fazendas e residências no Brasil.
Entre os espaços retratados, estão locais emblemáticos como o Copacabana Palace e a Casa Farm, no Rio, e o Grande Hotel Termas de Araxá, em Minas.
Palestra gratuita
A noite de autógrafos (para convidados) será na loja Gobbi Novelle, no bairro Floresta.
Durante a passagem pela Capital, Dominique também dará uma palestra aberta ao público. Será no Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333, bairro Farroupilha), no dia 25, das 14h às 16h30min, no auditório Araucária.
É uma bela oportunidade para conhecer a artista, formada pela tradicional Escola Van der Kelen, em Bruxelas.