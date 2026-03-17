Artista de Santa Maria assina a identidade visual do circuito brasileiro de skate em Porto Alegre

Será de um artista de Santa Maria a identidade visual do STU National, o Circuito Brasileiro de Skate. O evento começa na próxima sexta-feira (20), na pista da Orla do Guaíba, em Porto Alegre.

Polin Moreira, 37 anos, foi o escolhido da edição deste ano.

O STU costuma apostar em talentos locais como forma de valorização — em 2025, foi a artista Mary O, paranaense radicada na capital gaúcha há duas décadas.

Graduado em Artes Visuais com licenciatura em Desenho e Plástica pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Polin celebrou o convite nas redes sociais: "Tô feliz pra burro", escreveu ele. É uma baita vitrine.

A etapa de abertura do circuito brasileiro (com as modalidades olímpicas street e park) vai de 20 a 22 de março. No fim de semana seguinte, entre os dias 28 e 29, entrará em cena o Pro Tour STU.

Será a quinta vez do STU em Porto Alegre, que ostenta a maior pista de skate da América Latina.