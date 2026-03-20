Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Vitrine global
Notícia

Artista de Porto Alegre é premiado por uma das maiores plataformas de arte urbana do mundo

Kelvin Koubik é autor de murais gigantes como os de José Lutzenberger, Daiane dos Santos e Lupicínio Rodrigues na capital gaúcha

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS