Artista de Porto Alegre é premiado por uma das maiores plataformas de arte urbana do mundo

Kelvin Koubik é um dos artistas urbanos mais premiados do Brasil. Marcelo Liotti / Divulgação

Autor de murais icônicos de Porto Alegre, entre eles as pinturas que retratam o ambientalista José Lutzenberger, a ginasta Daiane dos Santos e, mais recentemente, o compositor Lupicínio Rodrigues, Kelvin Koubik celebra uma baita distinção.

O artista gaúcho foi premiado pela plataforma internacional de arte urbana Instagrafite, uma das principais vitrines globais dedicadas ao muralismo contemporâneo.

Koubik recebeu o prêmio New Artist 2026, categoria que reconhece artistas emergentes com trabalho relevante e potencial para se tornar referências no mundo.

Natural de Porto Alegre e expert na pintura de grande escala, o artista tem desenvolvido uma trajetória marcada pela criação de obras que dialogam diretamente com o contexto social e histórico e a biodiversidade dos lugares onde pinta.

O trabalho é frequentemente descrito como "muralismo contextual", abordagem que busca compreender as identidades locais antes de transformá-las em imagens monumentais em espaços públicos.

Segundo o texto divulgado pela premiação, Koubik foi reconhecido como “alquimista visual do muralismo contextual”, capaz de transformar “o concreto cinza das cidades em pontes entre história, natureza e comunidade”.

Grande parte do meu trabalho nasce da escuta dos lugares e das histórias das pessoas que vivem ali. Receber esse reconhecimento internacional mostra que narrativas locais também têm força para dialogar com o mundo KELVIN KOUBIK Artista

Ao longo da carreira, Koubik pintou em diferentes regiões do Brasil e também no Exterior, com trabalhos desenvolvidos em países como Catar, França, Grécia e Uruguai.

Ainda neste mês de março, o artista embarca para o Piauí para uma nova etapa de seu trabalho de pesquisa e criação. Convidado pelo Projeto Galerias, Koubik fará residência artística na comunidade do Novo Zabelê, na região da Serra da Capivara. A proposta envolve uma imersão na cultura local e o desenvolvimento de um mural que dialogue com a história, o território e os habitantes da região.