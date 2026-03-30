Artista gaúcha Zoravia Bettiol recupera-se de cirurgia

Zoravia possui um instituto de arte no bairro Ipanema, zona sul de Porto Alegre. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com 90 anos completos em dezembro de 2025, a artista visual Zoravia Bettiol, uma das mais premiadas de sua geração, convalesce de uma cirurgia de fêmur no Hospital Santa Clara, no complexo da Santa Casa, em Porto Alegre.

Ela sofreu uma queda em sua residência em 14 de março. Esteve internada por alguns dias no Hospital de Pronto Socorro e depois foi transferida para o Santa Clara.

No dia 20, foi submetida à cirurgia, conduzida pelo médico e professor Carlos Roberto Schwartsmann, renomado ortopedista e traumatologista.

A operação correu bem.

De lá para cá, Zoravia está entregue ao serviço de fisioterapia. Assim que responder mais satisfatoriamente aos movimentos, terá alta.