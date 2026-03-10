Antonio Villeroy comemora 45 anos de carreira com turnê, oficinas de criação, livro e canções inéditas

Antonio Villeroy já teve composições gravadas por mais de 130 artistas. Pamela Villeroy / Divulgação

Antonio Villeroy está completando 45 anos de carreira do jeito que gosta: no palco e com novidades. Radicado em Portugal, o gaúcho fará uma série de shows no Brasil, começando pelo Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre, no dia 19 de março (leia os detalhes no fim do texto).

Além das apresentações de Cenas Extraordinárias, com sucessos e canções inéditas, o músico dará duas masterclasses e três oficinas de composição (veja abaixo). A ideia é compartilhar técnicas de criação, com destaque para trilhas de cinema, novelas e hits (quem aí não lembra de Garganta, na voz de Ana Carolina?). Ele é craque.

— Como dizia Picasso, a inspiração sempre me pegou trabalhando — brinca o artista, que prepara ainda um livro autobiográfico chamado Cadernos de Viagem, com lançamento previsto para o fim do ano.

Totonho, como é carinhosamente chamado por amigos e parceiros, tem composições gravadas por mais de 130 artistas, cantando em português, inglês, francês, espanhol e italiano. Por conta de turnês frequentes pela Europa, ele passou a viver em terras portuguesas desde 2022, com a mulher e duas filhas.

Participações especiais

A estreia do show, em Porto Alegre, terá uma participação especialíssima: Valéria Barcellos, que está se destacando como Geni na Ópera do Malandro, em cartaz em São Paulo.

Na capital paulista, Totonho receberá João Ventura e Nina Nicolaiewsky e, no Rio de Janeiro, a dupla Kleiton e Kledir.

EP 1980’s

Para marcar os 45 anos de trajetória, o artista vai lançar, também, um EP com quatro gravações inéditas dos anos 1980.

As canções têm pegada pop e sonoridade que remetem ao período em que foram compostas e gravadas.

O lançamento ocorrerá no dia 19 de março, concomitantemente com a estreia da turnê no Brasil.

Serviço

Antonio Villeroy. Pamela Villeroy / Divulgação

O quê: Show "Cenas Extraordinárias"

Show "Cenas Extraordinárias" Onde: no Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre

no Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre Quando: 19 de março, às 20h

19 de março, às 20h Ingressos: de R$ 30 a R$ 140, no site do Theatro São Pedro (clique aqui)

de R$ 30 a R$ 140, Oficinas de composição em Porto Alegre: dias 24 e 25 de março, das 15h às 18h, no Galpão Floresta Cultural, na Rua Conselheiro Travassos, 541, no Bairro Floresta. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (21) 99271-6380

Outras apresentações