Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Para celebrar
Notícia

Antonio Villeroy comemora 45 anos de carreira com turnê, oficinas de criação, livro e canções inéditas

Série de shows no Brasil começa no Teatro Simões Lopes Neto no dia 19 de março

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS