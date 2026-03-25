"Alameda Viva o RS": o que é a principal novidade gastronômica do South Summit Brazil

Tem novidade gastronômica no South Summit Brazil 2026 — e é uma bela vitrine para o Rio Grande do Sul. Trata-se da Alameda Viva o RS.

Localizada no Cais Mauá, de frente para o Guaíba, em Porto Alegre, a área foi criada a partir de uma parceria entre Wine Locals, Sebrae-RS e governo do Estado.

O objetivo é mostrar aos participantes do evento o que há de melhor em termos de comida e bebida por aqui. Considerando que são esperadas ao menos 23 mil pessoas (muitas delas vindas de fora), é uma oportunidade e tanto de "vender" o RS como destino para os amantes da boa mesa.

A alameda é composta por dois ambientes: o Empório & Wine Bar e a uma praça de alimentação (chamada Food Courts 3) assinada por chefs gaúchos que são referências no país.

— A ideia é que todos os participantes tenham acesso a essas experiências e possam conhecer mais do Rio Grande do Sul — diz Diego Fabris, CEO da Wine Locals.

Ambos os espaços têm livre acesso a todos os inscritos no South Summit.

O empório

Aqui dá para ter uma visão geral da loja. Juliana Bublitz / Agencia RBS

Com a curadoria do coletivo Produtores Gaúchos Unidos, criado após a enchente de 2024, e sugestões do chef Rodrigo Bellora, a loja aposta na venda e degustação de produtos regionais premium.

Na lista, entram vinhos, espumantes, cachaças, queijos artesanais, charcutaria, azeites, chocolates, mel e erva-mate, entre outros itens "made in RS".

Nesta quarta-feira (25), primeiro dia de South Summit (que vai até sexta, dia 27), a iniciativa já provou ser um sucesso entre os visitantes.

— A procura está incrível. Até para indianos a gente já vendeu os produtos — celebrou Aline Barilli Alves, idealizadora do coletivo ao lado do marido, Bernardo Barbosa Ibargoyen.

Os chefs

Chef Rodrigo Bellora, de Garibaldi. Juliana Bublitz / Agencia RBS

A praça de alimentação dos chefs tem tudo a ver com a alta gastronomia gaúcha, outro filão turístico (há quem viaje só para experimentar a comida de um restaurante, e o RS tem muitos casos assim).

Liderado por Rodrigo Bellora, de Garibaldi, na Serra, e operado pela equipe do chef Vinicius Aguinsky, o espaço é formado por três bancas, com a assinatura de grandes nomes da culinária regional:

Arika Messa , que brilhou no reality "Chef de Alto Nível" , da Globo, e atua na Monã , em Canela

, que , da Globo, e atua na , em Canela Marcelo Shambeck , à frente do restaurante Capincho , de Porto Alegre, listado entre os 50 melhores do Brasil

, à frente do restaurante , de Porto Alegre, listado entre os 50 melhores do Brasil Marcos Livi, conhecido pelos assados no Parador Hampel, em São Francisco de Paula, e por churrascadas homéricas Brasil afora

Cada um deles (além do chef Bellora), criou um prato especial para o evento, servido em formato de lanche. Eu provei: o menu traduz a culinária contemporânea no sul do Brasil.

Arika criou um sanduíche de rosbife de picanha com sua famosa maionese de abacate (vendido a R$ 65). Schambek elaborou outro sanduíche (R$ 50), só que de bochecha de porco com molho de queijo e picles de maçã verde. Já o chef Livi desenvolveu um prato de arroz de caldoso de costela (R$ 60).

Para arrematar, Bellora criou uma receita vegetariana, com pão artesanal torrado na chapa coberto de homus (pastinha de grão de bico) e cogumelos salteados (R$ 45).

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Barco Viva o RS

Pelo segundo ano consecutivo, embarcação oferece experiência premium. Juliana Bublitz / Agencia RBS

Deu tão certo no South Summit 2025, que o barco do projeto Viva o RS voltou, mais uma vez em parceria com a Wine Locals.

Aberta a convidados e participantes das categorias Business e Executive (que têm acesso liberado para reuniões privadas com investidores), a embarcação oferece a experiência "Serra, Terra e Mar", comandada por Rodrigo Bellora.

É um menu harmonizado com "bocatidos", vinhos e espumantes, tudo do Rio Grande do Sul.

Entre os petiscos, estão uma "telha" feita de crocante de aipim fermentado com camarão da Costa Doce, um mini choripán no pão de urtiga e uma "telha" de pinhão com tainha e molejas defumadas.

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Parceria

Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento. Entre os dias 25 e 27 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre, a RBS conta com o Estúdio RBS, ampla cobertura editorial e participação em painéis, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do Estado.