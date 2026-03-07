"Adoramos os gaúchos e esperamos que nos visitem cada vez mais", diz CEO da Bodega Garzón, no Uruguai

Christian Wylie, o simpático CEO, em frente a quilômetros de vinhedos. Juliana Bublitz / Agencia RBS

Conheci a vinícola mais badalada do Uruguai: Bodega Garzón, a 70 quilômetros de Punta del Este. Ela foi eleita a quarta melhor do mundo no World’s Best Vineyards.

A visita foi a convite do Ministério do Turismo do país, ao lado de outros três jornalistas brasileiros.

Depois de provar o menu harmonizado da casa (assinado pelo chef Francis Mallmann), pudemos bater um papo com o CEO do empreendimento, Christian Wylie.

A seguir, em tópicos, veja o que ele contou. Detalhe: os brasileiros representam 50% dos 40 mil visitantes anuais da bodega e são muito bem-vindos.

Leia Mais Como é visitar e almoçar na Bodega Garzón, a vinícola mais badalada do Uruguai e quarta melhor do mundo

Expectativas para a vindima

"Estamos indo muito bem. Já terminamos (a colheita da uva para) os brancos. O mais importante para nós é o Albariño (alvarinho), que já está posicionado em nível mundial. Somos o principal produtor de Albariño das Américas. Tivemos uma boa safra, com qualidade sensacional da fruta e com bom volume."

Enoturismo

"Sempre temos novidades. Trabalhamos com dez experiências diferentes, que vão mudando o tempo todo. Depende da época do ano, do que se pode fazer no vinhedo. Pode-se podar, ir à festa da floração, colher… Há várias atividades. A básica é o walking tour, sem necessidade de reservas. Estamos sempre abertos para os visitantes, inclusive em períodos de pico.

Temos também um tour chamado Single Vineyard, em que você sai de carro para ver o vinhedo e faz uma degustação premium. Há outro ainda mais exclusivo, o Premium Tour: a pessoa chega de helicóptero, anda de bicicleta elétrica pelo campo, cozinha com o chef e faz o próprio vinho. Custa cerca de mil dólares por pessoa. Dura quase o dia inteiro, umas seis horas. A ideia é se desconectar e relaxar."

Celebridades

"Há muitas celebridades, muita gente da realeza… Muitos bilionários, especialmente no Ano-Novo. É um público muito especial. Messi, do futebol, Willem Dafoe, o ator. Também o fundador da Amazon, Jeff Bezos… Alguns não podemos comentar, porque temos um Billionaires Club que é confidencial."

Arquitetura sustentável

"Há um mundo de sustentabilidade aqui. Este edifício tem o maior telhado verde da América do Sul, com 7 mil metros quadrados. É a única vinícola do mundo totalmente certificada LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). A arquitetura é de vanguarda: 80% dos materiais são de até 50 km de distância para reduzir a pegada de carbono. Você investe cerca de 20% a mais na construção, mas recupera isso depois com economia de energia."

Volume de visitantes

"Recebemos cerca de 40 mil visitantes por ano. Mais ou menos 50% são brasileiros. Alguns vêm apenas para fazer o tour ou degustação. Nem todos almoçam, mas dois terços acabam indo ao restaurante. Também temos muitos eventos corporativos, casamentos e outros eventos."

Gaúchos

"Recebemos muitos. Não só de Porto Alegre. Vêm gaúchos do mundo inteiro: de Dom Pedrito, de Pelotas… Eles gostam muito e têm uma vantagem: geralmente vêm de carro, então compram muito vinho para levar para casa. Adoramos os gaúchos e esperamos que nos visitem cada vez mais. Venham desfrutar dos nossos vinhos."

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