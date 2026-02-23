Waldemar Dalenogare realiza sessão comentada de clássico da ficção científica em Porto Alegre

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

"O Exterminador do Futuro" é um dos clássicos da ficção científica dos anos 1980. Orion Pictures / Divulgação

O crítico de cinema gaúcho Waldemar Dalenogare, que mora nos Estados Unidos, retorna ao Rio Grande do Sul para promover uma sessão comentada especial de O Exterminador do Futuro (1984) nesta quinta-feira (26).

O encontro será na Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 - Centro Histórico), em Porto Alegre, a partir das 19h15min. Os ingressos estão sendo vendidos apenas na bilheteria do local, por R$ 20.

Lançado em 1984, o filme foi dirigido por James Cameron, que teria na obra um de seus pilares para se tornar um dos cineastas mais famosos do cinema mundial, dono de grandes sucessos, como Titanic (1997) e Avatar (2009). Além disso, a ficção científica ajudou a consolidar a carreira de Arnold Schwarzenegger.

— O James Cameron começa com Piranha 2, que é um filme que ele não consegue participar do processo de montagem. Então, ele vai para o tudo ou nada vendendo o roteiro de O Exterminador do Futuro a um preço simbólico, desde que fosse o diretor. E isso transforma a sua carreira — conta Dalenogare.

Segundo o crítico, que será novamente um dos comentaristas do Oscar na TV Globo, o cineasta aproveita, para criar a sua obra, segue na trilha do terror slasher da época, como Halloween (1978), e, assim, consegue apresentar uma nova dinâmica de ficção científica no cinema:

— Ele não só traz a questão do Arnold como determinante, com poucas linhas de diálogo, mas marcante para o filme, como tem todo um tipo de desenvolvimento, com a questão de correr riscos, da parte técnica de stop motion no final. O filme, então, torna-se este um grande clássico, essencial para quando a gente vai estudar ficção científica.

Antes da exibição do longa-metragem, que tem 1h47min de duração, Dalenogare fará uma apresentação da produção e, ao final da projeção, haverá comentários e espaço para perguntas da plateia. É um programão para quem ama cinema!