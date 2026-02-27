"Uma Dança para a Morte": Grupo Andanças exibe espetáculo com sessão de cinema especial

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

"Uma Dança para a Morte", do Grupo Andanças, será exibido na Cinemateca Paulo Amorim. Nando Espinosa / Divulgação

O espetáculo Uma Dança para a Morte, do Grupo Andanças, foi gravado e será exibido em uma sessão de cinema especial no dia 10 de março, a partir das 19h.

O evento ocorre na Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 - Centro Histórico), em Porto Alegre.

A obra propõe percorre tradições do Tibete, Madagascar, Índia, Gana, México e referências mitológicas, revelando como diferentes culturas ao redor do mundo transformam a morte em rito, memória, celebração ou travessia.

Com direção de Claudia Dutra, que também criou a coreografia ao lado de Clóvis Rocha, o trabalho combina dança, teatralidade e pesquisa cultural para abordar um tema universal sob a perspectiva do movimento.

A sessão marca um encontro entre dança e cinema, ampliando o alcance da obra por meio do registro realizado pela Manifesto Filmes, com direção de Douglas Barcelos. E, antes da exibição do espetáculo, que tem 50 minutos, haverá um momento solene, com falas dos responsáveis pelo projeto.