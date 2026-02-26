Primeira etapa do restauro de uma das igrejas mais antigas do RS é concluída

Construção do tempo iniciou no século 18. Lucas Volpatto / Divulgação

A primeira etapa de restauração da Igreja Nossa Senhora do Rosário, de Rio Pardo, quarta mais antiga do Rio Grande do Sul, foi concluída em dezembro. Finalizada em 1801 a construção é tombada como patrimônio histórico do Estado.

Neste domingo (1º), a partir das 9h, haverá a entrega oficial da obra, com uma missa e distribuição de cartilhas educativas sobre manutenção de telhados e a história da construção.

Os trabalhos incluíram a limpeza e imunização da estrutura de madeira para proteger da ação de insetos. Também foi instalado um novo sistema para-raios, uma subcobertura metálica e uma passarela para facilitar futuras manutenções.

Foram 10 meses de obras, desde fevereiro, com o investimento de R$ 1,98 milhão do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).

O pároco Maurizan do Nascimento diz que está muito feliz com o resultado e esperançoso para dar sequência à obra:

— É um bem público, faz parte da história do Rio Grande do Sul.

Fundada entre 1774 e 1769, a igreja teve a nave principal concluída em 1801. O estilo arquitetônico é eclético, típico do Brasil colônia, com influências do rococó, barroco e neoclássico.

O prédio, inclusive, tem um dos poucos altares com esses estilos no Estado, juntamente com a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, de Viamão, segundo o arquiteto Lucas Volpatto, responsável técnico e gestor da obra.

— Tem altares muito bonitos, com detalhes escultóricos muito típicos dali. Até em termos de arte sacra, é uma arte muito genuína em muitos pontos.

Segundo Lucas, a resistência e conservação das madeiras originais chamou atenção. E, por isso, foram feitas menos substituições de peças do que o previsto. Com o recurso que sobrou, a equipe implementou uma tecnologia de para-raios mais moderna e trocou a cruz metálica principal.

Na sequência, a ideia é reformar o telhado e o forro da capela-mor mais o assoalho. De acordo com o pároco Maurizan, o projeto já recebeu o aval do Ministério da Cultura para captar R$ 3,6 milhões via Lei de Incentivo à Cultura (LIC).

Dentro do escopo da iniciativa contemplou visitas orientadas de estudantes do ensino fundamental, médio e de Arquitetura.

O projeto é gerido pela Cult Assessoria e Projetos Culturais sob coordenação do escritório Studio1 Arquitetura e realizado pela Mitra Diocesana de Santa Cruz do Sul e Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Rio Pardo.

*Colaborou: Guilherme Freling



