Portas bicentenárias da segunda igreja mais antiga do RS serão restauradas

Aberturas são peças autênticas, originais da época da construção Lucas Volpatto / Arquivo Pessoal

Tesouro cultural, arquitetônico e religioso do Rio Grande do Sul, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, de Viamão, terá restaurado um conjunto de portas bicentenárias — obras de arte em madeira maciça, com influência barroca e refinado trabalho artesanal.

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1938, o templo é o segundo mais antigo do Estado (o primeiro fica em Rio Grande).

Para se ter uma ideia da importância de sua preservação, o prédio começou a ser construído em 1767, quando Viamão ainda era capital da província.

A obra (que recebeu pedras da região e areia e conchas do litoral) foi ordenada pelo então governador, José Custódio de Sá e Faria, que planejava transformar Viamão em centro militar de resistência à invasão espanhola. O intento fez da Matriz uma espécie de igreja-fortaleza, com paredes de 1,5 metro de espessura.

Mobilização comunitária

As portas, explica o arquiteto Lucas Volpatto, à frente dos projetos de revitalização, são “testemunhos da história”.

— Mais de 90% da madeira está íntegra desde aquela época. São peças autênticas, originais — destaca o profissional, da Studio1 Arquitetura.

A conservação é fruto de mobilização da comunidade que vem ganhando força desde 2024. A primeira conquista foi a nova iluminação interna, inaugurada em novembro de 2025.

— Estamos muito felizes. É claro que existem prioridades maiores, como a recuperação do telhado, mas estamos fazendo o que é possível com a verba que temos, a partir de emendas parlamentares estaduais. Agora estamos à espera de mais um recurso, aprovado no município. Se sair, nos dará grande vigor — diz o padre Gustavo Haupenthal.