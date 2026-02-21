Portas bicentenárias da segunda igreja mais antiga do RS serão restauradas

Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Testemunha da história
Notícia

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