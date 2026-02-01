Com catarse coletiva, memória afetiva e inovação, Planeta Atlântida 30 anos foi histórico

Olha o tamanho do festival! Nani ArtClub / Divulgação

Imagine um evento capaz de reunir um público maior do que os habitantes de 90% dos municípios gaúchos. O Planeta Atlântida celebrou 30 anos assim: atraindo mais de 60 mil pessoas nas duas noites de festa (com ingressos esgotadíssimos), na última sexta-feira (30) e no sábado (31).

Foi lindo, foi inesquecível e foi muito mais do que um baita show de som e de luz. A turma liderada por Carol Torma e seu time de craques fez história.

Em três décadas, o maior festival de música da América Latina se consolidou como patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. Não é para menos.

É encontro de gerações, é diversidade de atrações (sem preconceitos e para todos os gostos), é saudosismo e inovação e é, também, um grande parque de diversões.

Sim: tem "tchêrolesa" (rá!), roda-gigante, dois palcos dignos de festivais internacionais, DJs para todos os lados, estruturas incríveis montadas por marcas parceiras (capazes de criar festas paralelas) e o mais importante: gente feliz, querendo curtir a vida e se divertir, revivendo clássicos (de Armandinho a Jota Quest) e aplaudindo artistas estreantes, como João Gomes, a voz do ano.

A gente fica até meio tonto quando acessa a Saba. O evento cresceu, superou desafios, e, a cada ano, se renova e fica ainda melhor.