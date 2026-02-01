Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Inesquecível
Opinião

Com catarse coletiva, memória afetiva e inovação, Planeta Atlântida 30 anos foi histórico

 Com ingressos esgotados e um mar de gente, evento se consolidou como patrimônio cultural do RS e marca capaz de unir memória afetiva e inovação

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS