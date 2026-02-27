Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Região Metropolitana
Notícia

Padaria de Viamão faz sucesso vendendo pizza de banana com gemada: "Muita gente tentou copiar"

Estabelecimento viralizou nas redes sociais aliando produtos de qualidade com o carisma do proprietário, o Chico

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS