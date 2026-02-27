Padaria de Viamão faz sucesso vendendo pizza de banana com gemada: "Muita gente tentou copiar"

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

— Se tu pesquisas no Google qual é a melhor pizza de banana com gemada do mundo, ele vai te responder que é a da Padaria do Chico. E quem sou eu para discutir com o Google, não é mesmo? — brinca o bem-humorado sócio-proprietário do estabelecimento, Luiz Alberto Borges Alcântara, 52, conhecido, é claro, como Chico.

A citada pizza se tornou o carro-chefe da padaria depois que o confeiteiro do local, Denis Eloísio da Silva, 45, criou a receita, em 2024, e um vídeo com o resultado foi publicado nas redes sociais. Com a ajuda do carisma do empresário, o conteúdo viralizou — um dos posts conquistou mais de um milhão de visualizações, atraindo influenciadores e posicionando bem o empreendimento no Google.

Este movimento se converteu em clientela para a padaria que pertence a Chico e sua esposa, Viviane Lemos Martins, 50. O público, obviamente, interessado em provar a iguaria.

Por isso, filas se formam aos finais de semana, e a loja chegou a atender mil clientes em um único dia. Hoje, aos sábados, a média é de 500 visitantes — e mil lanches são comercializados. O negócio é familiar e, atualmente, são oito funcionários trabalho na padaria.

— Atendemos pessoas vindas de Viamão, Porto Alegre, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Torres, Osório, Uruguaiana. Gente de fora do Estado, como da Bahia e de São Paulo. E já veio aqui um pessoal de fora do país também, como da Escócia, Suíça, Suécia, Canadá, Austrália, Portugal, Espanha e Japão — comemora Chico.

Diferencial

A receita da pizza de banana com gemada da Padaria do Chico é guardada a sete chaves. O que o dono pode contar é que ela é feita com massa semi-folhada, banana, gemada e uma borda recheada com um "creme especial" — a canela em pó é fornecida à parte para quem quiser, mas não vai na receita. O diferencial também está no processo, que é feito, segundo Viviane, "em duas etapas".

— Muita gente já tentou copiar, mas ninguém conseguiu — brinca a sócia da Padaria do Chico, que ainda tem um vasto cardápio para os clientes. — E, também, um dos motivos do nosso sucesso é o tamanho do salgado, do doce, que é generoso. As pessoas vêm de Porto Alegre, que tem uma cultura de ser tudo um pouquinho menor, mais gourmetizado, e se impressionam.

Leia Mais Cultura gaúcha a bordo: Cisne Branco oferecerá experiência tradicionalista

De fato, os quitutes são bem servidos e têm preço convidativo. Os salgados e a pizza de banana com gemada custam R$ 10, enquanto os pedaços de torta e croissants são R$ 15. Os sócios ainda enfatizam que os produtos são todos artesanais, frescos, sem passar por processo de congelamento.

A Padaria do Chico fica em Viamão, na Avenida Antônio Batista, número 1176, no bairro Cecília. O estabelecimento abre de segunda a sábado, das 7h às 12h e das 15h às 19h. Aos domingos, das 7h às 12h.