“O pessoal pergunta sobre o tempo, e eu respondo numa boa”, diz Cléo Kuhn no Paralelas

Velho conhecido dos ouvintes da Rádio Gaúcha, Cléo Kuhn é mais do que um meteorlogista: virou uma “persona” da emissora campeã de audiência no RS. Mas quem é ele quando não está falando do tempo? Como lida com o assédio de fãs e “haters”? Você vê tudo isso no Paralelas.

O Paralelas tem novos episódios toda sexta-feira ao meio-dia no YouTube de GZH e no Spotify.

Leia trechos da entrevista

Quando tu estás fora do estúdio, as pessoas te perguntam muito sobre o tempo? Não cansa?

É normal, sabe? Não dou muita bola. Trabalho com esse negócio, então não tem problema nenhum. O pessoal pergunta, e eu respondo numa boa.

Xingam muito quando erra?

Não. As pessoas sabem que a previsão acerta e que dá errado, porque é assim. Se não, o mundo inteiro estaria rico.

Como é a experiência de trabalhar na Rádio Gaúcha?

Ah, é legal. A gente se diverte. Quando vejo, dá 11h, e falo: “Caramba, tenho de bater o ponto!” São 42 anos no mesmo lugar e não cansa.

Programa foi ao ar na última sexta-feira (20). Thaynan Schroeder / Agencia RBS

Ainda dá frio na barriga?

Sabe que eu nunca tive isso? Se tivesse, eu teria desistido.

Uma das tuas características como meteorologista é usar termos que conversam com as pessoas, né? Por exemplo: o “frio de renguear cusco”, o “lagartear no sol”...

Sim, mas por que eu falo isso? Porque o pessoal que trabalha com essas coisas estudou para falar em rádio. Eu não fiz nada, comecei falando do meu jeito, quer dizer, não fui ensinado. Fui falando aquilo que eu achava que deveria falar, da forma que eu achava que deveria ser.

Esse é o segredo do sucesso? Será que é por isso que as pessoas gostam de ouvir?

Acho que é porque é diferente mesmo.

E a tua voz também não é voz de radialista, né?

Não, não, longe disso, que ideia. Tanto é que eu nunca quis fazer o curso de radialismo.

O que tu gostas de fazer quando não estás fazendo previsão do tempo?

Gosto de não fazer nada, porque jogar bola não dá mais.

Gremista ou colorado?

São 42 anos em Porto Alegre sem ir no campo de futebol. Quando eu estava em Pelotas (Cléo é natural de lá), já achava aquilo meio esquisito, aquele monte de gente discutindo os times de Porto Alegre.

Então tu é Brasil de Pelotas?

Eu torcia para o Farroupilha (Grêmio Atlético Farroupilha), lá no Fragata, que era perto de casa. Naquela época tinha umas festinhas ali. Mas não me atrai ir para uma arquibancada gritar nome de jogador.

Cléo, muita gente tem aqueles galos de previsão do tempo em casa. Eles funcionam?

Funcionam, sim, porque eles mudam de cor conforme a umidade. Só não é um negócio para tu fazer a previsão para daqui a 10 dias. É mais para 10, 12 horas. Eu tenho dois. Estão sempre atrás de mim quando tem gravação. Tem invenções ótimas, né? E vem lá de fora.

De onde?

Começou na França. A meteorologia começa nesses lugares mais antigos. Eles fizeram um galo, porque o galo é o símbolo da França As coisas são simples, bem mais do que a gente pensa.

Como tu estás lidando com o envelhecer?

É inevitável. Não dou muita bola para isso. Até o cabelo ficou branco, e eu não dei bola. Sei que não tem jeito.

Pensa em se aposentar?

Ah, sim, quando fizer 70 anos (ele está com 68) acho que vou largar, fazer outras coisas na vida.

Qual é o plano?

É sem plano. Nunca tive plano para nada, por que eu vou ter plano agora, depois de velho?

Vai voltar a Pelotas?