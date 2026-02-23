Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Vai chover?
Notícia

“O pessoal pergunta sobre o tempo, e eu respondo numa boa”, diz Cléo Kuhn no Paralelas

Meteorologista da Rádio Gaúcha detalhou rotina, relação com ouvintes e planos para aposentadoria

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS