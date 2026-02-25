"Noitezinha": Parque Maurício Sirotsky Sobrinho terá maratona cultural neste sábado

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Parque Maurício Sirotsky Sobrinho será palco do "Noitezinha no Parque", neste sábado. Gam3Parks / Divulgação

A despedida de fevereiro no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia, promete ser recheada de cultura. Neste sábado (28), a partir das 18h, ocorre o evento Noitezinha no Parque, que ocupará o complexo com uma programação que abraça apresentações musicais, economia criativa e lazer. A entrada é gratuita.

Na ocasião, haverá uma feira com mais de 20 expositores. O foco é movimentar a economia local e incentivar o empreendedorismo autoral, com diversidade de produtos, que vão desde o garimpo de brechós e artesanatos até a produção de pães caseiros e geleias. Quem circular pelo evento também poderá encontrar roupas de design próprio, velas aromáticas, acessórios, óculos e brincos exclusivos.

Além disso, a proposta dos organizadores é transformar o Harmonia em uma pista ao ar livre. A festa começa com o DJ Bruno Torres, que traz um set focado em pop latino e hits brasileiros. Logo depois, a DJ JuQvdo assume o comando com uma mistura de electro-house, boogie-jazzy e ritmos urbanos.

A brasilidade terá vez com o samba e o pagode na voz do grupo Volto Pra Te Ver. E a Banda Só Amor Trio, formada por Flu, Carlinhos Carneiro e Chico Bretanha, embala o público com um repertório dedicado às canções românticas universais em todas as playlists, reinterpretando os sucessos de Wando, Tim Maia e Elvis Presley.

Para encerrar a programação, o Batukbaile DJ Set recebe a DJ Paju, acompanhada da performance de Kiara Santanna. Juntos, os artistas mesclam ritmos negros contemporâneos, como funk, house, R&B, hip hop e afrobeat.

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