Montagem circense fará exibições gratuitas em espaços públicos de quatro cidades do RS

Isandria de Azevedo e Renata Nascimento vivem duas criaturas que repensam hábitos e relações com o consumo. Acervo Cia Palma / Divulgação

Com apresentações em mais de 30 países, a Cia Palma desembarca no Rio Grande do Sul para uma série de espetáculos gratuitos.

A peça Manivela, das artistas itinerantes Isandria de Azevedo (de Caxias do Sul) e Renata Nascimento (de Esteio), será exibida em espaços públicos de Canoas, São Leopoldo, Alvorada e Novo Hamburgo.

A estreia é neste sábado (21), às 17h, no Parque Getúlio Vargas, em Canoas (veja todos os detalhes sobre a programação no fim do texto).

A montagem une circo, humor e engenharia artesanal para uma criação que busca, de forma poética e criativa, imaginar outras maneiras de viver o mundo, repensando os deslocamentos, hábitos e relações com o consumo.

A direção é de Leticia Vetrano, e a trilha sonora original é assinada por Carina Levitan e Chaya Vazquez.

As sessões terão intérpretes de Libras e audiodescrição, ampliando o acesso a pessoas com deficiência auditiva e visual.

Programação

Acervo Cia Palma / Divulgação

21/02 – 17h

Canoas – Parque Getúlio Vargas (Avenida Farroupilha, no Bairro Marechal Rondon)

22/02 – 15h

São Leopoldo – Parque Imperatriz Leopoldina (Av. Imperatriz Leopoldina, 900 - São José)

26/02 – 10h45

Alvorada - Escola Municipal Normélio Pereira de Barcelos (R. Doze de Julho, 850 - Umbu)

26/02 – 14h

Alvorada - Escola Municipal Normélio Pereira de Barcelos (R. Doze de Julho, 850 - Umbu)

27/02 – 14h30

Alvorada – Ginásio Poliesportivo (Rua Gaspar Martins, s/n) - (com audiodescrição)

28/02 – 16h

Novo Hamburgo – CEU das Artes (Rua do Bosque, 1303, no bairro Boa Saúde)

Entrada: gratuita

gratuita Acessibilidade: todas as apresentações terão intérprete de Libras e no dia 27 de fevereiro haverá audiodescrição

todas as apresentações terão intérprete de Libras e no dia 27 de fevereiro haverá audiodescrição O projeto foi contemplado pelo Edital do PNAB RS, da Secretaria de Estado da Cultura

Sinopse

Após uma grande reciclagem, duas criaturas inventoras se reencontram em frente à casa. O que parecia resto ganha sentido: a roda de bicicleta que faltava finalmente completa a engenhoca que transforma movimento em ação. A máquina desperta, improvável e viva.

Entre gags (piadas curtas ou pequenos truques), objetos reaproveitados e malabarismo, a dupla celebra o encontro e cultiva, com cuidado, o seu mascote.

Do gesto simples nasce a transformação: do fruto surgem sementes, do caos brota o riso. Entre descobertas e manipulação de objetos, a dupla convida o público a imaginar um mundo mais criativo, afetivo e sustentável.

Cia Palma

Com dez anos de trajetória e apresentações realizadas em Estados brasileiros e mais de 30 países, a Cia Palma consolida em Manivela uma pesquisa artística que une arte circense, humor e engajamento ambiental. A criação dialoga diretamente com experiências das artistas em viagens de bicicleta, sistemas agroflorestais e ações ligadas ao reaproveitamento de materiais.