Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Arte acessível
Notícia

Montagem circense fará exibições gratuitas em espaços públicos de quatro cidades do RS

Cia Palma, que já se apresentou em mais de 30 países, une humor e poesia para falar de novas maneiras de viver o mundo, repensando hábitos e consumo 

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