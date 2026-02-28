Maurício Sirotsky Sobrinho será homenageado com busto em praça de Passo Fundo  

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Maurício Sirotsky Sobrinho será homenageado em Passo Fundo. Antônio Carlos Mafalda / Agencia RBS

O centenário de Maurício Sirotsky Sobrinho (1925-1986) segue rendendo homenagens. A próxima será na tarde do dia 12 de março, quando um busto do fundador do Grupo RBS será inaugurado na Praça Marechal Floriano, pertinho da Catedral Metropolitana de Passo Fundo.

A cidade marcou a trajetória de Maurício, que nasceu em Erebango, então distrito de Erechim, mas se mudou ainda criança com a família para Passo Fundo. Foi justamente nesta praça que Maurício deu seus primeiros passos como comunicador, aos 14 anos, emprestando sua voz ao serviço de alto-falantes Sonora Guarany para divulgar notícias e propagandas locais.

De autoria do escultor Vinícius Ribeiro, a obra tem como base um púlpito, em uma referência à comunicação. Ribeiro também assina a estátua de Maurício inaugurada em junho de 2025, no parque que leva seu nome, em Porto Alegre. Tanto as obras quanto as cidades estão conectadas, visto que as características da praça de Passo Fundo, como piso em pedra portuguesa, bancos, luminárias e alto-falantes, serviram de inspiração para a ambientação da obra instalada na Capital.

Dentro da programação na região norte do Estado, a história do homem que deixou como legado um modelo de empreendedorismo baseado na inovação e no humanismo será lembrada na Reunião Almoço Personalidades, que ocorre antes da inauguração do busto, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Passo Fundo.

Filho de Maurício, publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Nelson Sirotsky participará de um bate-papo com o jornalista Tulio Milman, autor da biografia Maurício Sirotsky Sobrinho - O Som de uma Vida.

Ao lado de Nelson Sirotsky, a CEO da RBS, Patrícia Fraga, a diretora-geral de Gestão, Finanças e Pessoas, Mariana Silveira, e membros do Comitê Executivo da empresa participarão de encontros com autoridades e parceiros do norte gaúcho e momentos de homenagem a personalidades da região que receberão a Medalha Maurício Sirotsky Sobrinho, concedida a figuras que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do Estado.