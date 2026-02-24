Leticia Wierzchowski, Natália Borges Polesso e Duca Leindecker palestram na 21ª Feira do Livro de Tramandaí

A 21ª edição da Feira do Livro de Tramandaí inicia nesta quarta-feira (25), na rua coberta Jorge Sperb. Além do comércio livreiro, que reúne 10 bancas, a programação inclui shows, espetáculos circenses, teatro de bonecos e palestras (confira a programação abaixo).
Destaque para a participação das escritoras Leticia Wierzchowski e Natália Borges Polesso e do cantor Duca Leindecker. De acordo com o secretário de Cultura do município, Paulinho Rícoli, que foi patrono da 19ª edição, a expectativa é que seja um sucesso.
— Tudo indica que será um sucesso, com muito público. Preferimos fazer a feira quando as aulas já tivessem voltado, justamente para aproximar as crianças — afirma Paulinho.
O tema deste ano é A Doce Poesia da Areia Salgada e busca refletir a cultura e a história da cidade, de acordo com o secretário.
A jornalista e escritora Célia Victorino foi escolhida como patrona do evento. Integrante da Academia de Escritores do Litoral Norte do RS, ela é autora do romance A Casa Lilás: O Outro Lado, além de obras de educação ambiental.
— Foi uma alegria muito grande de ter sido convidada. E não esperava receber este convite. Estou bastante feliz e empolgada. Faça chuva ou faça sol, eu estarei lá — conta Célia.
A corte do evento ainda é composta pelo xerife Henrique Lemos, maestro da banda municipal, e Venina Moraes, pescadora e líder comunitária da região.
Programação
Quarta-feira (25)
- 15h: Show de Circo: Fabian Mariotti.
- 17h: Palestra com o escritor Ronald Augusto: "A literatura Salva: Que história é essa?".
- 19h: Lançamento da Antologia: Mar de Inspirações (Academia de Escritores do Litoral Norte - AELN).
- 20h: Abertura oficial da 21ª Feira do Livro com Show da Banda Municipal de Tramandaí.
- 21h: Noite Voraz: "Paragem das conchas" com Luciano Alves, Juçara Gaspar, Sandra Bittencourt e convidados.
- 22h: Encontro da Cultura Hip Hop com Rafael Rafuagi.
Quinta-feira (26)
Cronograma:
- 15h: Teatro de Bonecos: Cia. Passa lá apresenta Clássicos da Literatura Universal.
- 17h: Palestra César Luís Silva dos Santos — "Desbloqueie sua prosperidade: O caminho do autoconhecimento!".
- 19h: Lançamentos:
Leoni Veiga Kappe: Mya, uma abelha serelepe.
Vinícius Hartmann: Até que enfim (Poesia) e Meu pai robô (Infantil).
Luiz H. S. D'Avila - Beto de Ogum: Equilíbrio e Transmutação na Era de Aquário.
Daiane Santos da Rosa: Um Amor por mim!.
Odilon Silvio Machado Ramos: Coleção Literatura de Cordel.
Vários autores: Patrimônio Ambiental do Litoral Norte - RS.
- 21h: Show: "Na Retina" com Tiago Ramos.
- 22h: O litoral canta Tramandaí — Idealização e direção musical de Nilton Júnior da Silveira, com interpretações de Loma, Márcia Freitas, Renato Júnior e Flávio Junior.
Sexta-feira (27)
- 09h: Oficina de Mágica (Projeto PNAB RS).
- 17h: Palestra com a escritora e roteirista Letícia Wierzchowski – "A alegria da Escrita".
- 18h às 19h30: Lançamentos:
Rogério Bohlke: Cem Histórias da Bola.
Célia Victorino: A casa lilás: O outro Lado.
Williams Campos Borges: Aventuras na Terra dos Sonhos.
Célia Geneci Ávila Essvein: Rima.
Elma Sant Ana: Benzedeiras e Benzeduras: Histórias e Saberes Ancestrais (acompanhada da benzedeira Heloísa Rollo).
Cristina Rolim Wolffbüttel: Bibi e a Aventura na Cidade.
Cibelle Hahn: Depois do Inverno, FLORES.
Raquel Zepka: Hipólito - Tudo vai desmoronar com o peso da chuva e outras cenas curtas.
Ursula Petrilli Dutra Christini: Gratidão, traga-nos mais – O Salto Quântico para a 5ª Dimensão.
- 21h30: Palestra com o cantor e escritor Duca Leindecker.
- 22h30: Show: Danadões e Banda.
Sábado (28)
- 15h: Orquestra de Brinquedos (Yanto Laitano e grupo).
- 16h: Teatro: A abelha rainha (Cia Teatral Teatro no Jardim).
- 17h: Palestra com Natália Borges Polesso – "Condições Ideais de Navegação e a literatura LGBTQIAPN+".
- 19h: Lançamentos:
Eloiza Dalila Oliveira: Não é mimimi.
Edson Santos Miranda e Elenice Leite Ferreira: O desejo de Léo.
Juliana Figueiró Ramiro: O que eu queria que você soubesse....
Karina Cardoso Wonghon: Mentes em Conflito.
Ilana Lehn: Nós, Americanos.
Juçara Gaspar: Uma viagem fantástica à Cidade Submersa.
Mário Tressoldi: Cantar Reis: Histórias, Versos e Partituras.
Gil Kipper: A volta do Lobo.
Ny Moraes: As travessuras de Thor.
- 21h: Show Internacional de Mágica (Projeto PNAB RS).
- 22h: Litoralidades (Grupos: Chão de Areia, Cia da Baderna e BFOLKS).
Domingo (01)
- 17h: Sarau da Academia de Escritores do Litoral Norte (AELN).
- 19h: Show Musical – Palavras que Cantam (Literatura musicada de artistas locais).
Participações: Adriano Lima, Cris Corrêa, Carlos D'Lucka, Cícero Barreto, Sonora Caribe Duo, Criss Howes, Gustavo Ribeiro, Ju Koteck, Raul Munoz, Serginho Sá, Lili Fernandes, Lyborhoots, Monycah Ramos e Mário Tressoldi.
*Colaborou: Guilherme Freling